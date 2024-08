Actriz de Carita de ángel reacciona a las comparaciones con Ricardo Peralta ¿se molestó?

En los últimos días, Ricardo Peralta ha sido objeto de críticas y memes en redes sociales por el atuendo que utilizó durante la anterior gala de nominación en ‘La casa de los famosos México’.

Durante ese programa, el influencer lució un conjunto completamente blanco, con un gran moño negro y una boina a juego. El outfit no recibió buenas reacciones y hasta fue comparado con un uniforme escolar.

Incluso, algunos afirmaron que el look de Peralta los hacía recordar a ‘Agapito’, personaje de la recordada serie ‘Cero en conducta’, o a la protagonista del melodrama infantil ‘Carita de ángel’, quien ya dio su opinión acerca de las comparaciones.

Te podría interesar: David Ortega vs. Ricardo Peralta: El modelo lo quiere tundir por hablar de él en LCDLFM: “Lo voy a encarar”

Daniela Aedo, protagonista de ‘Carita de Ángel’, opina sobre las comparaciones con Ricardo Peralta

Daniela Aedo fue la encargada de darle vida a Dulce María Larios Valle, la protagonista de ‘Carita de ángel’, novela infantil emitida a principios de los 2000 que contaba las aventuras de una niña que estudiaba en un colegio de monjas.

Si bien la actriz se había mantenido alejada de los reflectores, volvió a la industria artística con los 2000 x siempre y próximamente regresará a la pantalla chica en la novela ‘Papás por conveniencia’.

Asimismo, se sumó a la conversación sobre el reality y reaccionó a un meme en el que comparan su look en ‘Carita de ángel’ con el que lució Ricardo en la tercera gala de nominación. A través de X (antes Twitter), la celebridad escribió:

“Pues es que hay niveles, hermana”. Daniela Aedo

Para muchos, la respuesta de Daniela fue interpretada como una forma sutil de decir que apoyaba al ‘team Mar’ y rechazaba por completo al equipo ‘Tierra’, cuyos integrantes han sido duramente criticados por ciertos comportamientos negativos que han mostrados en el reality.

Pues es que hay niveles, hermana. https://t.co/Zw0Lv7vUDv — Daniela Aedo (@danielaaedo_of) August 13, 2024

Checa: Exconductor de ‘Hoy’ revela que bajó más de 20 kilos por una cuestión médica

¿Qué está haciendo Daniela Aedo actualmente?

En una entrevista exclusiva para TVNotas, Daniela Aedo nos contó sobre su nuevo sencillo ‘Monstruo’, en el que habla de su ansiedad. También confesó que, pese a su experiencia artística, su regreso a la pantalla chica no fue nada fácil.

“Volví a Televisa a ‘Como dice el dicho’ en 2018. Me acerqué a las producciones e hice castings para que me fueran conociendo. Me tocó picar piedra de grande. Quizá la gente no se lo imagina porque ya había hecho un protagónico. Pero cuando pasan tantos años cambia todo. Una ya tiene otra cara, cuerpo y personalidad”, indicó.

Para ver todo lo que nos platicó Daniela acerca de su música, así como su regreso a los foros, da clic aquí.

Mira: LCDLFM: Luis ‘Potro’ reacciona al ver que Gomita lloró después de que la comparó con ‘mamá Coco’