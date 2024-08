Daniela Aedo, protagonista de “Carita de ángel’, nos habla de su experiencia con la ansiedad

Daniela Aedo cautivó con su carisma cuando protagonizó la telenovela ‘Carita de ángel’ a sus 5 años. Ahora conquista con su música. Promociona el sencillo ‘Monstruo’, que habla de su experiencia con la ansiedad. La cantante y actriz nos contó todo acerca de esta canción, su etapa como actriz infantil y lo que está haciendo actualmente.

“Es una canción que me tenía nerviosa porque es distinta a las de antes. Plasmo mucho mis sentimientos en mi nuevo álbum. El primer sencillo, ‘Red flags’, habla de traición. ‘Niña prodigio’, de las expectativas que me dio haber tenido éxito tan chica y luego enfrentar la vida real. Y ‘Monstruo’, de algo muy personal e interno. Sobre mi ansiedad” Daniela Aedo

“Es algo que todas las personas experimentamos, pero casi nadie lo habla. Tenía muchas ganas de darle un nombre a esa ansiedad, que a veces uno siente en el corazón. Esa opresión en el pecho, nervios, incertidumbre. Se me ocurrió retratarla como un ‘Monstruo’. Yo la he vivido, a veces más y a veces menos”.

Daniela Acedo admite ser una persona muy sensible

“Tengo muchas emociones fuertes, positivas y negativas. Soy muy sensible: si estoy feliz, estoy muy feliz. Si estoy triste, me pongo muy triste. Y, si estoy enojada, estoy muy enojada. Es algo que compartimos muchos cantantes y actores. Es la capacidad de sentir intensamente. La combato con ejercicio, meditación, respirando. Y en distintas etapas he buscado ayuda profesional. Enfocándome en mi bienestar personal e independientemente de lo que pase en el mundo exterior”.

“Con los años me he tranquilizado y equilibrado. No estoy diagnosticada con nada. Quiero estar tranquila y en paz con mi presente”.

“Fui una niña muy privilegiada. Cuando hice ‘Carita de ángel’ estaba tan chica que no sentí un cambio. Yo era una niña que quería hacer bien las cosas y que las personas estuvieran contentas con mi trabajo. A veces se sentía presión, pero me cuidaban mucho. No me sentí explotada y siempre entendí que mis papás lo estaban haciendo por mi bien. En la escuela sí me sentía un poco diferente. No fui víctima de bullying. Fui una niña muy segura y me pude adaptar muy bien”.

“Mis papás me guardaron el dinero en una cuenta de banco, a la que tuve acceso cuando fui mayor de edad y con eso pude financiar mi carrera universitaria. Estudié en el Berklee College of Music en Boston y luego actuación en el Conservatorio, aquí en México”.

Daniela Aedo cuenta cómo fue su regreso a los escenarios

“En 2017 regresé con mis conciertos a México. Estuve en Colombia, Argentina y Estados Unidos. Produzco mis propios videos musicales que están en YouTube. Para mí fue una manera de volver a la actuación. Fui siguiendo las señales que me daba la vida”

“Volví a Televisa a ‘Como dice el dicho’ en 2018. Me acerqué a las producciones e hice castings para que me fueran conociendo. Me tocó picar piedra de grande. Quizá la gente no se lo imagina porque ya había hecho un protagónico. Pero cuando pasan tantos años cambia todo. Una ya tiene otra cara, cuerpo y personalidad”.

“Grabé una serie con Carmen Armendáriz. El título tentativo es ‘Una sencilla familia’ complicada, se estrena el próximo año en Vix, con Adriana Barraza y Marcus Ornellas. Voy a tener una participación especial en ‘Papás por conveniencia’, con Rossy Ocampo y es una sorpresa”, finalizó.

Conoce más de Daniela Aedo

Daniela Aedo Santana nació el 12 de febrero de 1995 en la CDMX.

Inició su carrera a los 5 años protagonizando la telenovela ‘Carita de ángel’. Siguieron ‘Atrévete a olvidarme (2001)’, ‘¡Vivan los niños! (2002)’, ‘Contra viento y marea (2005)’ y ‘Mi pecado (2009)’.

Estudió en el Berklee College of Music de Boston y regresó en 2017 con sus conciertos y a presentar canciones de su propia autoría.

En 2018 participó en ‘Como dice el dicho’.

En 2023 se integró a la gira musical de ‘2000’s x siempre’. El 17 de octubre estarán en la Arena CDMX.

Actualmente promociona su sencillo “Monstruo” y la veremos en la telenovela ‘Papás por conveniencia’, por Las estrellas.

