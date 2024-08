Arath de la Torre confiesa que tiene problemas económicos: ¡Tuve que vender su coche!

Hace unos días, ‘la Jefa’ detectó un complot en La casa de los famosos México, ya que los 13 habitantes del reality show se organizaron para repartir sus votos a ciertos compañeros que deseaban ver en la pleca de eliminación.

Sin embargo, debido a que varios televidentes y la producción se percataron de lo sucedido, ‘la Jefa’ tomó la decisión de que todos los involucrados quedaran nominados sin excepción, ya que no cumplieron con las reglas del juego.

Tras lo dicho por ‘la Jefa’, Galilea Montijo informó que los 13 habitantes de La casa de los famosos México estaban nominados, por lo que el próximo domingo conoceremos al tercer eliminado del reality.

Arath de la Torre revela graves problemas económicos

El viernes 9 de agosto, Arath de la Torre sorprendió a sus seguidores y televidentes al hablar abiertamente sobre los difíciles momentos que está atravesando en su vida privada. Durante su participación en La casa de los famosos México, el presentador compartió detalles sobre la delicada situación económica por la que está pasando.

Con un tono sincero y emotivo, Arath relató: “Ahorita vengo saliendo de un golpe muy fuerte económicamente. Tuve que vender mi coche para pagar las inscripciones de mis hijos”.

Según explicó el conductor, el proceso fue tan difícil que tuvo que desprenderse de su vehículo en un solo día, enfrentando la angustia de no poder pagar la escuela de sus hijos.

A pesar de la gravedad de la situación, Arath mostró una actitud reflexiva, señalando que lo que más le importa es dejar un legado honesto a sus hijos: “Lo que yo le pueda dejar a mis hijos, créanme que es bien habido y bien ganado. Nunca he recibido sobornos”.

Arath de la Torre enfrentó a Joanna Vega-Biestro / Instagram: @arathdelatorre

Además, Arath expresó su conformidad con la posibilidad de ser eliminado de la competencia, declarando que, de suceder, se iría “contento”. Reconoció que, en ocasiones, se siente fuera de lugar en el entorno de La casa, donde convive con jóvenes llenos de ambición, aunque él mismo todavía conserva ese ímpetu.

Arath de la Torre también hizo énfasis en que, aunque lleva muchos años trabajando para Televisa, dentro del juego no lo están apoyando para que llegue a la final, por lo que está en manos del público salvarlo: “Quiero que sepan que aquí la empresa no me apoya en lo más mínimo”.

Antes de concluir, hizo un reconocimiento a sus compañeros, mencionando que hay personas valiosas que merecen ganar, aunque él también sienta la necesidad de continuar en la competencia.

Arath de la Torre “Creo que hay gente muy valiosa que merece ganar, no porque yo no lo merezca… créanme que los necesito”.

¿Cuántos hijos tiene Arath de la Torre?

Recordemos que Arath de la Torre se casó hace más de una década con la actriz Susy Lu. Ambos formaron una bella familia.

La pareja compartió en su momento que tuvieron que enfrentar momentos complicados durante su matrimonio, ya que en 2009 perdieron un bebé a los 5 meses de gestación. La actriz reveló en ese momento que su matrimonio estuvo a punto de irse a la borda debido a la depresión que vivieron.

Sin embargo, juntos pudieron sobreponerse a la situación y ahora son padres de 2 niñas y 1 niño. Desde entonces, el famoso se ha dedicado a darle lo mejor a sus hijos.

