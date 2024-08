Marco Antonio Regil encara a Shanik y ella revira con una entrevista que le dio ¡para TVNotas!

Si bien solo duró dos semanas en ‘La casa de los famosos México’, Shanik Berman causó mucho revuelo, especialmente por lo que contó de varios famosos. Durante su estancia, la periodista hizo unas fuertes declaraciones sobre Marco Antonio Regil y su mamá.

En una plática con los habitantes, Berman señaló que el conductor no se ha casado debido a la supuesta sobreprotección de su madre y la dinámica que tenían entre ellos.

También recordó que él no le permitía tener novio: “Cuando ella quería salir con un hombre, le decía: ‘Si tú sales con un hombre, yo me mato. Yo me hago daño’”, contó Shanik en La casa.

En respuesta, el expresentador de ‘100 mexicanos dijeron’ afirmó que las declaraciones de Shanik carecían de fundamento y dijo sentirse molesto de que “involucren” a su fallecida mamá en chismes de reality.

Marco Antonio intenta desmentir a Shanik, pero ¡en TVNotas tenemos todas las pruebas!

Durante la más reciente emisión de ‘Marco Antonio Regil en Fórmula’, Marco Antonio confrontó a Shanik por hablar sobre la relación que su madre tendría con su situación sentimental.

Ante esto, la periodista le pidió una disculpa si sus palabras lo lastimaron. No obstante, aseguró que no estaba dando “información falsa”. Le recordó que, en su momento, él dio una entrevista para TVNotas en la que admitía ser sumamente celoso con su mamá.

“Te pido perdón porque te dolió, pero no te pido perdón por haberlo inventado. Cuando alguien da una entrevista, y está grabada y publicada, ya se puede repetir. El 18 de julio del 2017, me dio una entrevista en la que me decía que llevaba ocho años sin pareja” Shanik Berman

SHANIK BERMAN ENFRENTA A MARCO ANTONIO REGIL Y LE MUESTRA LA ENTREVISTA DONDE LE DECLARÓ LO DE SU MAMÁ.

También le mencionó que, en dicha entrevista, le dijo que su madre no había tenido otra pareja por que él le decía que, si tenía otro romance, se tiraría debajo de las ruedas de un camión.

Si bien Marco Antonio mencionó que, en sus declaraciones en el reality, ella señaló que era el “novio” de su mamá, cuando realmente señaló que su progenitora lo veía como un “maridito”, Shanik indicó que solo cambió la palabra “maridito por novio”.

En respuesta, Regil sostuvo que la también colaboradora de TVNotas contó la historia como si fuera “un adulto”, por lo que ahora la gente pensaría que estaba “enamorado de su mamá”.

¿Qué fue lo que Marco Antonio Regil dijo para TVNotas en 2017?

En 2017, Shanik Berman entrevistó a Marco Antonio Regil para TVNotas. En dicha conversación, el conductor fue cuestionado sobre si no le permitía a su madre tener pareja.

“Sí, eso le decía de chiquito; ella era muy celosa conmigo, es el caso típico de muchas mamás divorciadas o solteras que en un hijo sustituyen al marido, no sexualmente, pero decía: ‘Marco Antonio es como mi maridito’, señaló en aquel entonces.

Asimismo, señaló que su madre no lo hacía con “mala intención”, pero admitió que no era “algo sano”, pues le creó muchas inseguridades: “Le das a un niño un lugar que no le corresponde y yo me sentía muy celoso, porque claro, soy tu maridito entre comillas, pero tienes dates (citas) y sin querer me creó muchas inseguridades, las cuales manifesté después en mis relaciones”, indicó.

