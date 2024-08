Shanik Berman revela lo que le dirá a Marco Antonio Regil cuando estén frente a frente ¿Habrá polémica?

Shanik Berman se convirtió en la segunda eliminada de ‘La casa de los famosos México’ por decisión del público. Sin embargo, su estancia en el popular reality no pasó desapercibida por nadie.

La periodista dio mucho de qué hablar entre la audiencia del programa, después de que diera a conocer fuertes secretos de algunas personalidades de la farándula.

Shanik Berman / Las Estrellas

Shanik Berman revela en ‘La casa de los famosos México’ por qué supuestamente Marco Antonio Regil no se ha casado

Cabe recordar que, hace unas semanas, Berman reveló los supuestos motivos por los que Marco Antonio Regil aún no se ha casado durante una plática con otros habitantes.

Según lo dicho por la presentadora, las razones por las que Marco supuestamente no se ha casado tienen que ver con su mamá.

Marco Antonio Regil / Instagram: @marcoantonioregil

Shanik Berman “Marco Antonio Regil tuvo muchos hermanos mayores y él era el chiquito, y la mamá le decía: ‘Tú eres mi novio’. Entonces, lo presentaba: 'Él es mi novio. Él es mi pareja’”.

Además, Shanik mencionó que el conductor supuestamente no le permitía tener novio a su madre: “Y lo que pasó es que, Marco Antonio Regil, cuando ella quería salir con un hombre, le decía: ‘Si tú sales con un hombre, yo me mato. Yo me hago daño’”.

Como era natural, el conductor no se quedó callado y externó su postura respecto a las contundentes revelaciones de Shanik. Incluso, buscó encararla luego de su salida de ‘La casa de los famosos México’.

“No sé si Shanik sea psicóloga, si le dio terapia a mi mamá o a mí, porque si no, nada más está inventando para que le vaya bien en el show (La casa de los famosos México). No tiene pies ni cabeza lo que dice. No sé de dónde saca esas cosas”, dijo Marco.

Marco Antonio Regil le responde a Shanik Berman / Instagram: Hoy / @marcoantonioregil

¿Qué le responderá Shanik Berman a Marco Antonio Regil cuando estén frente a frente?

Marco ha emprendido la búsqueda de Shanik. Sin embargo, no habría tenido éxito todavía. No obstante, ella ya fue cuestionada sobre las polémicas declaraciones que hizo del presentador y su fallecida madre.

A través de una entrevista con Berman en ‘Sale el sol’, Gustavo Adolfo Infante le recordó a la periodista que tiene un “pollito pendiente” con Marco Antonio: “Tienes un pollito que comerte con Marco Antonio Regil e incluso te está buscando por lo que dijiste”, dijo el conductor.

Luego de que Joanna Vega-Biestro le recordó lo que reveló en ‘La casa’, Shanik explicó:

“Es que, sabes qué, es lo que yo quisiera para mi vida, que mi hija y mi hijo, si viviera, que nunca se hubieran casado. Hay un poema de Juan de Dios Peza, que hizo a los 22 años, y dice: ‘Mi sueño era estar contigo y mi madre entre los dos como un Dios’”. Shanik Berman

Agregó: “Luego se fue de este plano el chavo, porque la mujer le dijo que no (...) Yo le decía a Karlita desde chiquita, así quiero yo”.

Facebook: Shanik Berman

Ante la sorpresa de sus respuestas, los conductores de ’Sale el sol’ le cuestionaron qué le dirá a Marco cuando estén frente a frente y Berman comentó:

“Le voy a decir que dé un curso intensivo a todos los hijos e hijas para que sean como él, porque eso es lo que necesitamos, que a la madre la tengan entre la pareja y el hijo como un Dios”. Shanik Berman

Al momento, Regil no se ha pronunciado respecto a las contundentes declaraciones de Shanik Berman en ’Sale el sol’. ¿Habrá polémica?

Así lo dijo Shanik Berman: