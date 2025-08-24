Así es el hogar rústico de Shiky, el habitante salvado de la semana en La casa de los famosos México 2025

Shiky, el salvado gracias a Facundo de esta semana en La casa de los famosos México, no solo genera conversación dentro del reality, sino también por los detalles de su vida fuera de la pantalla. Su residencia, ubicada en uno de los barrios más emblemáticos de la Ciudad de México, ha llamado la atención en redes sociales tras difundirse imágenes y videos donde se muestran las características de su casa. ¿Cómo es su hogar?

Te puede interesar: Ninel Conde estalla vs Mar Conteras por sus comentarios a Dalilah Polanco en La casa de los famosos México

Shiky piensa darlo todo en La casa de los famosos México 2025 / Instagram

¿Cómo es la casa de Shiky habitante de La casa de los famosos México en la Ciudad de México?

El locutor, Shiky vive en un inmueble que es un condominio de dos pisos. Las paredes son de tabique rojo sin aplanado y gran parte de los muebles están fabricados en madera. En la sala se encuentra un sillón de piel color beige, acompañado por alfombras en tonos tierra.

En varias áreas del lugar hay plantas, incluyendo la sala, el baño, que cuenta con cortinas con temática botánica y el balcón, sitio donde el habitante suele pasar parte del tiempo.

Entre los elementos decorativos destacan cuadros con figuras de troncos y un letrero de luces neón en color rojo oscuro con su nombre. Además, dispone de un espacio de oficina con ventanal, que utiliza como área de trabajo.

Te puede interesar: Elaine Haro es criticada por doña Lety, abuela de Aldo de Nigris; ¿por ‘buscona’?: “Así no es, mijita”

Así es la casa de Shiky / Capturas de pantalla

¿Shiky realmente vive en la casa de sus sueños?

La casa de Shiky se encuentra en Coyoacán. el participante ha compartido que siempre tuvo la intención de establecerse en Coyoacán, uno de los barrios más emblemáticos y culturales de la capital mexicana. Según él mismo reveló, en su primera visita al país visualizó que, si llegaba a mudarse, lo haría en esa zona. Hoy, esa “manifestación” es una realidad.

Shiky es originario de España y hace varios años tomó la decisión de mudarse a México. Con el tiempo, logró consolidar una carrera en medios nacionales y conectar con el público gracias a su personalidad extrovertida.

Te puede interesar: Ninel Conde hace importante anuncio tras su inesperada eliminación de La casa de los famosos México 2025

Shiky y su novio / Redes sociales

¿Quién es Shiky y cómo llegó a México?

Shiky es originario de España y su trayectoria lo ha llevado a establecerse en México, donde actualmente participa en La casa de los famosos México 2025. Su llegada al país ocurrió hace varios años y desde entonces ha estado vinculado a proyectos en medios de comunicación y entretenimiento, lo que le permitió hacerse un espacio en la industria nacional.

En México, Shiky ha trabajado en diversos proyectos, incluyendo programas de televisión y radio. Fue co-director del late night show ‘Turnocturno 8' junto a Facundo y participó en el programa de radio '¡Ya párate!’ durante aproximadamente cinco años. Además, ha colaborado en contenidos deportivos y de revista junto a figuras como Mónica Noguera, Vielka Valenzuela y Fernando del Solar.

En diciembre de 2024, Shiky compartió con sus seguidores que perdió la visión del ojo izquierdo tras someterse a una cirugía estética en 2022 para remover las bolsas bajo los ojos. Durante la intervención, se formó un coágulo que presionó su nervio óptico, resultando en una pérdida visual irreversible.

Te puede interesar: ¿Ana Brenda Contreras admite que insultó a Alexis Ayala, su ex? Esto dijo del polémico video que reposteó