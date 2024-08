¿La boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal fue falsa?

La boda entre Ángela Aguilar y Christian Nodal ha dado mucho de qué hablar en redes sociales. Se ha rumorado mucho que la cantante se unió en matrimonio con el sonorense porque supuestamente estarían esperando a su primer bebé. Incluso, se dijo que solo por esta razón Pepe Aguilar aceptó que su hija se casara.

En TVNotas, también te presentamos la conversación que tuvimos con una persona invitada a la boda y nos dijo que los invitados señalarían que, posiblemente, Ángela estaría embarazada, pues no dan crédito a que haya llegado al altar tan joven y con una carrera en ascenso.

Ahora, surgieron rumores de que la boda entre ambas personalidades supuestamente fue falsa, ya que, según usuarios, no habría registro de este matrimonio por el civil.

Boda Ángela Aguilar y Christian Nodal

¿La boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar fue falsa?

El pasado miércoles 24 de julio, los intérpretes de ‘Dime cómo quieres’ celebraron su boda en una lujosa hacienda ubicada en Morelos. Al gran día se sumaron los familiares y amigos más cercanos de la pareja.

Poco después, los enamorados compartieron en sus respectivas redes sociales algunos momentos de esta fiesta, así como lo mucho que disfrutaron de su luna de miel en Los Cabos.

Boda Ángela Aguilar y Christian Nodal

Pese a que Nodal y Ángela mostraron que están más que felices con su matrimonio, en redes sociales usuarios aseguraron que se dieron a la tarea de buscar el registro que avale esta unión, pero, parece ser, que no encontraron nada.

Algunos detractores de la pareja han dudado de la veracidad de este matrimonio. Por esta razón, señalaron que solo fue una ceremonia simbólica y, en realidad, los cantantes no se casaron por el civil.

Confirman que la boda entre Ángela Aguilar y Christian Nodal fue bajo la ley

Tras estas especulaciones, en el programa de espectáculos de ‘De primera mano’ informaron que el director del Registro Civil de Morelos confirmó que un representante de la instancia avaló legalmente la boda civil de la hija de Pepe Aguilar y Nodal.

Según el director, no hay registro de esta boda, ya que los artistas se casaron en el municipio Amacuzac y estas localidades envían sus registros a la entidad una vez al mes y el de Nodal y Aguilar todavía no estaría listo. Por esta razón, todavía no les entregarían a los esposos sus actas de matrimonio.

Nodal y Ángela Aguilar

¿Cuánto pagaron Ángela Aguilar y Christian Nodal por su boda civil?

De acuerdo con el director del Registro Civil, Ángela y Nodal pagaron 6 mil pesos por este trámite y remarcó que un servidor público no puede firmar un acuerdo de confidencialidad, si es que le pedían no hablar de la ceremonia.

Lo anterior habría asegurado que la boda entre Ángela Aguilar y Christian Nodal fue totalmente real.

