¡Pepe Aguilar no soportó que Ángela fuera señalada como ‘la otra’! La boda no fue la más feliz

El miércoles 24 de julio, en una ceremonia privada, Ángela Aguilar (20 años) y Christian Nodal (25) se casaron por el civil en la Hacienda de San Gabriel de las Palmas, ubicada en Cuernavaca. Asistieron solo 45 invitados. La boda tuvo lugar a tan solo dos meses de haber anunciado su noviazgo.

Una amiga de la familia Aguilar que fue invitada a la boda contó a TVNotas nuevos detalles. “El run run que circuló entre los invitados es que Ángela posiblemente esté embarazada. No damos crédito que Angelita llegara al altar tan joven y con una gran carrera por delante. Y que Pepe lo haya permitido así de fácil. ¡Aquí hay gato encerrado!”.

“Eso sí, fue una boda muy bonita. La cena estuvo deliciosa. Dieron carpaccio de calabaza, orzo y trufa negra, y pastel de chocolate. Cuando llegaron los mariachis, Ángela le dedicó ‘La gata bajo la lluvia’ a su ahora esposo”.

Mira: Nodal y la mejor amiga de Ángela aparecen juntos, en redes reaccionan diciendo que será la próxima

Así fue la boda de los cantantes / Redes sociales

¿Vivan los novios? Nodal no cambiaría, aunque ya se casó con Ángela, aseguran

“Muchos han dicho que Pepe moría de la felicidad, pero no es cierto. Te voy a contar lo que vi. Pepe andaba muy serio. Tuvo que sonreír para las fotos. Que digas que desbordaba felicidad, no. Incluso se sentía un ambiente tenso. Éramos poquitos invitados. Los papás de Nodal súper lindos, aunque los observé incómodos. Sentí que no empatizaron con Pepe. Pero ellos apoyando a su hijo en este día tan especial”.

“Conociendo a Pepe, te puedo decir que Nodal no era exactamente lo que quería para su hija. Empezando porque ya tiene una hija. Y además, por la manera en que se dieron las cosas entre ellos. Terminó con Cazzu y a la semana ya estaba con Ángela. Y a los dos meses se casan. Yo creo que si Cazzu hablara, se les cae el teatrito y Pepe se va pa’trás”.

Checa: Ángela Aguilar y Christian Nodal son vistos disfrutando de su luna de miel en Los Cabos

Pepe no estaba contento / Instagram: @pepeaguilar_oficial

“Otro de los chismecitos de lo que se estaba hablando es que quizá Pepe no soportó que su hija fuera señalada como ‘la otra’ y ‘la roba maridos’. La única forma que encontró Nodal para tranquilizarlo fue casarse con ella”.

“Pobre Pepe. Ángela se le salió del corral. No la vio venir. Es un hecho que ella también ya quería salirse de su casa. Su papá la tenía bien controlada. A ver qué pasa con su carrera. A ver si Nodal estará dispuesto a aguantar a Pepe, porque es muy difícil. Tiene su carácter”.

Hubo pocos invitados / Redes sociales

“Nodal es ojo alegre. No porque se casó con Ángela va a cambiar. Se sabe que le fue infiel a Belinda muchas veces. A Cazzu igual. Pobre Ángela. Si quiere seguir con él se va a tener que hacer de la vista gorda. Nodal ha demostrado que no es de una sola mujer. Pero el tiempo nos dará la razón o nos cerrará la boca. ¡Veremos qué pasa!”, concluyó.

Nodal no cambiaría por estar casado / Redes sociales

Así se dio la relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar

LA BODA SE REALIZÓ EN UNA BELLA HACIENDA EN CUERNAVACA. CONTÓ CON DECORACIÓN Y MENÚ MUY ELEGANTES, Y CON IMPORTANTES INVITADOS DEL MUNDO DEL ESPECTÁCULO COMO MARC ANTHONY



Se conocieron cuando él tenía 20 años y ella 15.



Nodal abría los shows de Jaripeo sin fronteras que los Aguilar daban en Estados Unidos.



En 2020, Ángela colaboró con Christian en la canción “Dime cómo quieres”.



Nodal, sabiendo que ella era menor de edad, se alejó.



A finales de mayo de este año, él dio a conocer su ruptura con Cazzu, con quien tiene una hija.



En junio, Nodal invitó a Ángela a participar en su show en el Auditorio Nacional. Al finalizar la canción “Dime cómo quieres”, se dieron un beso. Así confirmaron su romance.



Revista TVNotas

Los cibernautas revivieron el triángulo amoroso entre los abuelos de Ángela: Flor Silvestre y Antonio Aguilar, con Paco Malgesto

Hace más de seis décadas, el apellido Aguilar estuvo envuelto en el escándalo. En 1959, Flor Silvestre y Antonio Aguilar formalizaron su relación tras el divorcio de ella del conductor Paco Malgesto.

El matrimonio de los abuelos paternos de Ángela ahora es comparado con el suyo.

Ambos enlaces son señalados por rumores de infidelidad. Paco Malgesto acusó a Flor de engañarlo con el cantante.

Ahora Ángela es señalada de ser la causante de que Nodal terminara con Cazzu y abandonara a su hija.

Para más notas exclusivas como esta, corre por la versión impresa o digital de tu revista TVNotas ¡No te la pierdas!

Entérate: Filtran que Nodal debería pagar a Ángela una suma millonaria si le fuera infiel, tras acuerdo prenupcial