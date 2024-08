LCDLF: Shanik dijo que Marco Antonio Regil no se ha casado por lo que reveló en entrevista en TVNotas en 2017

Durante la estancia de Shanik Berman en ‘La casa de los famosos México’, sus declaraciones sobre varios famosos causaron revuelo. Especialmente hubo una polémica con Marco Antonio Regil por lo que dijo la periodista de espectáculos y colaboradora de TVNotas, en cuanto a que el conductor no se había casado por la relación que tenía con su mamá.

Al salir de La casa, Shanik y Marco Antonio se encontraron en la estación de radio en la que ambos trabajan y Shanik le pidió perdón a Marco Antonio porque se hubiera sentido lastimado, pero le dijo que no por lo que dijo en La casa de los famosos, pues le recordó al presentador que lo que ella comentó fue algo que él le dijo en una entrevista que él le dio para TVNotas.

En TVNotas, nos echamos un clavado al archivo y encontramos la entrevista de la que Marco Antonio Regil le dio a Shanik, que se publicó en julio de 2017.

Marco Antonio Regil: “Llevo 8 años sin pareja, pero antes era ‘novio serial’, una reina de belleza después de otra, aunque sólo di un anillo de compromiso”

Marco Antonio Regil, ¿ya estás listo para darle un anillo de diamante de compromiso a una mujer?

“Yo sólo he dado uno y estuve a punto de casarme con Silvia, y con Laura hablé de matrimonio. Ambas fueron Miss México en diferentes años. Fue mi época en que yo no sabía estar solo, terminaba con una y ya estaba con otra; era novio serial, en vez de ases... serial, pero ya no, llevo ocho años sin pareja.

Lo cual no quiere decir que no atiendo mi changarro, pero sí necesitaba una etapa de soltería. Ahora estoy más sano para entablar una relación”.

“ANTES QUERÍA UNA MUJER VIRGEN PARA CASARME, PERO YA CRECÍ, ME GUSTAN LOS VALORES, PERO YA NO TENGO ESA MENTALIDAD” Marco Antonio Regil

-¿Te irías al cine solo?

“Antes nunca lo hacía, pero ahora ando en bici, voy al cine y viajo solo; aprendí que estar conmigo es muy bonito”.

-Hace años me dijiste: “yo sólo me caso con una chava decente y virgen, tipo Lucero”...

“Ya no quiero que sean vírgenes, ya crecí; antes era muy cerrado, me gustan los valores, pero ya no tengo esa mentalidad”.

-¿Te vas a casar?

“Puede ser, creo que sí y estoy abierto. Pienso que un día voy a conocer a alguien y ¡wow! Aunque ya he conectado con el corazón, pero cuando me ha pasado no vive donde vivo yo y para conocer a alguien tienes que viajar, dormir y convivir con ella”.

-¿Has vivido en pareja?

“Por un corto tiempo, seis meses, pero sí. Si yo tuviera una hija y se quisiera casar, le diría: ‘vive primero con él’, eso es muy distinto de como pensaba hace muchos años”.

“MUCHAS MAMÁS DIVORCIADAS O SOLTERAS SUSTITUYEN AL MARIDO EN SU HIJO, COMO LO HIZO MI MADRE CONMIGO, Y NO ES SANO” Marco Antonio Regil

-¿Es cierto que tu mamá no tuvo otro esposo porque le decías: “si te vuelves a casar, me tiro debajo de las ruedas de un camión”?

“Sí, eso le decía de chiquito; ella era muy celosa conmigo, es el caso típico de muchas mamás divorciadas o solteras que en un hijo sustituyen al marido, no sexualmente, pero decía: ‘Marco Antonio es como mi maridito’. Ella no lo hizo con mala intención, pero no es sano, le das a un niño un lugar que no le corresponde y yo me sentía muy celoso, porque claro, soy tu maridito entre comillas, pero tienes dates (citas) y sin querer me creó muchas inseguridades, las cuales manifesté después en mis relaciones”.

-¿Y cuando te deprimes, comes sólo helado y aumentas de peso?

“Así es, ahora con lo de mi mamá subí 15 kilos. Piensas que si te llenas sin control de comida, el sufrimiento se te quitará, pero el problema no desaparece, nada más apagas el dolor”.

“SUBÍ 15 KILOS POR DEPRESIÓN, HASTA QUE DIJE: ‘¡OK, YA!’ HICE UNA DESINTOXICACIÓN DE JUGOS VERDES Y SALIERON LÁGRIMAS, SOLEDAD Y ANGUSTIA” Marco Antonio Regil

-¿Ya superaste esa etapa?

“Me permití estar deprimido un par de meses; subí 15 kilos, estaba súper triste, hasta que un día dije: ‘¡ok, ya!’ Hice una desintoxicación de jugos verdes y así salieron las lágrimas, la soledad y la angustia; luego tuve asesoría de un coach, porque decía: ‘sin mi mamá me muero’, y estoy aprendiendo a que puedo seguir sin ella, tengo otras razones para estar vivo; si dices ‘no puedo’, no vas a poder, porque no quieres. Y si es así, no vayas a mi taller ‘Cambia tu historia’, que daré el 23 de septiembre (de 2017) en el World Trade Center, ahí veremos cómo transformar un ‘no’ en un ‘sí’ y cómo convencernos de que seguir vivos vale la pena”, concluyó el conductor.

