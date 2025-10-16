Muere Ace Frehley, “Spaceman”, guitarrista original de KISS ¿De qué murió y quién era?

A unos días del accidente de Genne Simmons, bajista de la banda KISS. La banda vuelve a pasar un trago amargo, esta vez por la muerte de Ace Frehley, legendario guitarrista original de KISS, quien falleció este jueves 16 de octubre luego de permanecer varias semanas hospitalizado. Su familia confirmó la noticia con un comunicado en el que agradecieron las muestras de cariño de sus seguidores alrededor del mundo.

Considerado una de las figuras más influyentes del hard rock, Frehley marcó una época con su estilo de guitarra y su icónico personaje “the Spaceman”. Su partida deja un vacío en la historia de la música, y ha provocado una ola de reacciones entre colegas, fans y medios internacionales.

Ace Frehley / Wikimedia Commons

¿Quién fue Ace Frehley, fundador de KISS?

Nacido como Paul Daniel Frehley el 27 de abril de 1951 en el Bronx, Nueva York, Ace fue uno de los miembros fundadores de KISS en 1973, junto a Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss. Con su personaje “the Spaceman”, se convirtió en una figura icónica del rock mundial gracias a su energía, su carisma y su distintivo estilo con la guitarra eléctrica.

Durante su primera etapa con KISS, entre 1973 y 1982, Frehley participó en la creación de discos fundamentales para la banda como Destroyer (1976), Love gun (1977) y Dynasty (1979). Su forma de tocar influyó a toda una generación de guitarristas, y su presencia escénica ayudó a consolidar el característico espectáculo visual del grupo.

Tras diferencias creativas y personales, Ace abandonó la banda en 1982, aunque regresó en 1996 para la gira de reunión con la formación original, una de las más exitosas de la historia del rock. Permaneció en KISS hasta 2002, cuando retomó su carrera como solista con su proyecto Frehley’s Comet, lanzado en 1984.

Además, el músico publicó varios discos en solitario, entre ellos Anomaly (2009) y Spaceman (2018), con los que mantuvo una sólida base de fanáticos en todo el mundo.

Ace Frehley Spaceman

¿De qué murió Ace Frehley, guitarrista de KISS?

La causa oficial de muerte de Ace Frehley, guitarrista original de KISS, fue una hemorragia cerebral masiva provocada por una caída accidental que sufrió en su estudio de grabación hace unas semanas. Según reportó el medio estadounidense TMZ, el músico de 74 años perdió el equilibrio mientras trabajaba en su estudio, golpeándose fuertemente la cabeza.

Tras el accidente, fue trasladado de urgencia a un hospital de Nueva York, donde los médicos diagnosticaron una hemorragia intracraneal severa, una condición que ocurre cuando se produce sangrado dentro del cerebro y que puede causar daño neurológico irreversible. Desde ese momento, Frehley permaneció internado en la unidad de cuidados intensivos con pronóstico reservado.

Según TMZ, fuentes cercanas confirmaron que los doctores lograron estabilizarlo durante las primeras horas, pero el daño cerebral era extenso. A los pocos días, los especialistas determinaron que el músico había perdido casi toda la actividad cerebral, por lo que fue conectado a un respirador artificial para mantener sus funciones vitales.

Durante varias semanas, su familia y equipo médico esperaron señales de mejoría, aunque nunca se registró una respuesta positiva. El 25 de septiembre, en un intento por tranquilizar a los fans, la cuenta oficial del guitarrista en Instagram publicó que se encontraba bien y que sólo debía abstenerse de viajar por recomendación médica. Sin embargo, esa declaración fue seguida por otro comunicado en el que se anunció la cancelación total de su gira mundial 2025, debido a “problemas médicos en curso”.

Finalmente, tras más de dos semanas sin mostrar avances clínicos, la familia tomó la difícil decisión de desconectarlo del soporte vital, tal como lo confirmaron en un comunicado enviado a Variety:

“Estamos completamente devastados. En sus últimos momentos, tuvimos la suerte de acompañarlo con palabras y pensamientos amorosos cuando dejó esta tierra. La memoria de Ace seguirá viviendo para siempre” Camunicado de Ace Frehley

Ace Frehley

¿Cómo fueron los últimos años de Ace Frehley?

En noviembre de 2024, Ace ofreció una entrevista al canal de YouTube The Archive Of B-Sox, donde habló de su trayectoria y su amor por la música.

“He estado tocando la guitarra durante 60 años. Comencé cuando tenía 13. Profesionalmente, llevo más o menos el mismo tiempo” Ace Frehley

Durante la charla, también expresó su pasión por los conciertos en vivo:

“Disfruto muchísimo de actuar. Me da un gran placer hacer feliz a la gente, y cuando tengo una buena respuesta del público, eso hace mi día.” Ace Frehley

Frehley también se mostró crítico con el uso de pistas grabadas durante las presentaciones, asegurando que su compromiso con los fans era ofrecerles música real y sin trucos:

“Por hora y media, le doy a mis fans el placer de verme en vivo sin pistas de respaldo ni esas tonterías que algunas personas con las que trabajé en el pasado usaban.” Ace Frehley

Muere Ace Frehley

¿Qué pasará con el concierto de los 50 años de la fundación de KISS, tras la muerte de Ace Frehley?

Tras la muerte de Ace Frehley, guitarrista original de KISS, el futuro del concierto conmemorativo por los 50 años de la banda se encuentra en incertidumbre. Hasta el momento, no hay un comunicado oficial por parte de los organizadores o de los miembros actuales del grupo que confirme si el evento se llevará a cabo, será pospuesto o definitivamente cancelado.

Ace Frehley ya había cancelado su participación en todas las fechas de su gira 2025 por motivos médicos semanas antes de su fallecimiento, lo que anticipaba que su presencia en cualquier celebración de aniversario estaba comprometida. Por otra parte, KISS ofreció su último concierto oficial en diciembre de 2023 en el Madison Square Garden, marcando el fin de su carrera sobre los escenarios con la alineación vigente.

