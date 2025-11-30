Muere a los 91 años una leyenda de la actuación, conocido como “el Padre de la televisión” ¿Quién era y de qué murió?

La industria del entretenimiento en Corea del Sur amaneció de luto tras confirmarse la muerte de uno de los actores más emblemáticos y respetados del país. Su fallecimiento generó una ola inmediata de reacciones entre colegas, admiradores y autoridades, quienes destacaron la magnitud de su legado. A sus 91 años, el actor había dejado los escenarios en 2023 debido a problemas de salud, luego de haber permanecido activo prácticamente toda su vida.

La noticia fue confirmada este martes y rápidamente se convirtió en tendencia internacional. Las redes sociales se llenaron de mensajes, fotografías y reconocimientos dedicados a quien fue considerado un pilar artístico en Corea del Sur. Su carrera, que abarcó más de siete décadas, dejó una marca profunda en el teatro, la televisión, el cine y en generaciones de actores que ven en él una figura fundamental de referencia profesional y humana.

Lee Soon-jae / Captura de pantalla

¿De qué murió Lee Soon-jae?

Hasta el momento, las autoridades surcoreanas y la familia del actor no han revelado las causas exactas de su fallecimiento. Lo único confirmado es que Lee Soon-jae tenía 91 años y se mantenía en retiro desde 2023 debido a complicaciones de salud. Su estado físico había sido motivo de atención en los últimos años, especialmente porque siguió activo hasta una edad avanzada.

A pesar del hermetismo sobre los detalles médicos, su partida movilizó de inmediato a la comunidad artística. Actores, directores, músicos y figuras públicas compartieron mensajes y recuerdos sobre su convivencia profesional con él. Taeyeon, integrante de Girls’ Generation, publicó una fotografía junto al actor, mientras que otros exponentes de la industria recordaron anécdotas de sus encuentros y aprendizajes.

Incluso el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, emitió un mensaje destacando la relevancia cultural del veterano intérprete. El mandatario escribió:

“Dedicado toda su vida a la actuación, el maestro elevó la dignidad de las artes y la cultura de Corea del Sur, y a través del teatro, el cine y la televisión nos regaló risas, emoción, consuelo y valor” Lee Jae-myung

El mensaje fue ampliamente replicado en la prensa surcoreana y se convirtió en una referencia inmediata del impacto del actor.

Lee Soon-jae / Captura de pantalla

¿Quién fue Lee Soon-jae en la televisión y el cine surcoreano?

Lee Soon-jae nació en 1934, en lo que actualmente es Corea del Norte, y desde muy joven inició un camino artístico que lo llevaría a convertirse en un rostro imprescindible de la cultura popular surcoreana. Comenzó su carrera en el teatro, donde forjó las bases de una técnica sólida que posteriormente llevó a la televisión y al cine. Su presencia en pantalla creció rápidamente durante los años setenta y ochenta, hasta consolidarse como uno de los intérpretes más prestigiosos del país.

Fue conocido por muchos como “el padre de la televisión” gracias a su trabajo en la telenovela What on Earth is Love (1991), transmitida por MBC. Este proyecto marcó un antes y un después en su trayectoria, pues lo posicionó como una figura de autoridad y calidez en la pantalla, atributos que el público adoptó como sello característico del actor. Su nombre también resonó con nuevas generaciones cuando protagonizó la popular comedia High Kick! (2006) y su secuela, donde mostró un lado más dinámico y cercano a la juventud.

A lo largo de su carrera, Lee Soon-jae se mantuvo en constante reinvención. Participó en más de 150 producciones, entre series, películas y programas de telerrealidad. Uno de sus trabajos más recordados en años recientes fue su participación en Grandpas Over Flowers, emitido entre 2013 y 2018, donde viajó junto a otros actores veteranos y mostró una faceta espontánea y carismática.

Incluso en sus últimos años, Lee continuó desafiándose a sí mismo. En 2021 regresó al teatro para interpretar a Rey Lear, uno de los personajes más complejos de Shakespeare. Su ejecución fue ampliamente comentada debido a que lo hizo a los 87 años, en un personaje que exige fuerza emocional, memoria y resistencia.

Lee Soon-jae / Captura de pantalla

¿Qué más hizo Lee Soon-jae en Corea del Sur, para ser reconocido?

El legado de Lee Soon-jae se extiende más allá de la pantalla y los escenarios. Durante décadas, además de actuar, se dedicó a formar a nuevas generaciones de intérpretes. Entre sus alumnos destacados se encuentra Yoo Yeon-seok, conocido por películas como Oldboy (2003) y series como Mr. Sunshine. Su influencia como maestro y mentor se mantuvo vigente hasta el final de su carrera.

Colegas y medios surcoreanos lo describen como una figura central en el desarrollo de la televisión moderna en su país. Su capacidad de adaptarse a distintas épocas y formatos lo convirtió en un referente constante para productores, escritores y actores que crecieron viéndolo y trabajando a su lado.

