La canción oculta en la que del Gallo de oro, Valentín Elizalde, habría revelado cómo quería su funeral

La figura de Valentín Elizalde sigue muy presente entre sus seguidores, aun cuando han pasado casi dos décadas desde aquella noche del 25 de noviembre de 2006 en Reynosa, Tamaulipas, donde ofreció su último concierto. Su voz permanece en miles de personas que crecieron con su música, y hoy su legado vuelve a cobrar fuerza gracias a una canción poco conocida en la que el cantante describe con detalle cómo quería ser despedido.

El intérprete sonorense dejó temas para todo momento: para bailar, brindar y también para llorar. Sin embargo, dentro de su extensa discografía existe una pieza que, aunque no fue de las más populares, guarda un mensaje íntimo y directo

Valentín Elizalde / Redes sociales

¿Cuál es la canción en la que Valentín Elizalde describe su funeral?

La canción de Valentín Elizalde en cuestión es “Cuando yo me muera”, también conocida como “Con la tierra encima”, compuesta por Luis Alberto Posada y José Alfredo Jiménez. Aunque no es un tema original de Valentín Elizalde, él la interpretó con su estilo característico, convirtiéndola en una de las versiones más recordadas. En la canción, se narra la muerte de un hombre que deja claras sus instrucciones para el día de su despedida: una fiesta, cohetes, música, botellas de vino y un velorio sencillo, lejos de los convencionalismos.

En sus plataformas oficiales aún circulan varias grabaciones donde “El Vale” interpreta este tema, recibidas con comentarios positivos y también con críticas, como ocurría frecuentemente con su obra. Pese a ello, la canción se ha consolidado como parte del repertorio que muchos relacionan directamente con la memoria del cantante.

¿Qué otras canciones de Valentín Elizalde hablan de la muerte?

Dentro de la trayectoria de Valentín Elizalde existen otras piezas donde el artista hace referencia a su partida. Entre ellas destaca “Quiero charlar con la muerte”, compuesta por Miguel Ángel Alonso Patiño. En esta melodía, el intérprete expresa que no teme el momento de decir adiós, aunque admite que le duele la idea de separarse de sus seres queridos. Con el tiempo, esta letra se volvió emblemática para sus seguidores, quienes encontraron en ella un reflejo del destino que enfrentaría el cantante meses después.

Por otra parte, el corrido “A mis enemigos” tomó notoriedad tras su muerte debido a las especulaciones sobre su contenido y al rumor de que estaba dirigido a un grupo delictivo. De acuerdo con supuestas versiones difundidas en aquellos años, un presunto ajuste de cuentas fue señalado como la posible causa del ataque que terminó con la vida de Elizalde y dos de sus acompañantes tras el evento en Reynosa.

Valentín Elizalde Valencia, nació en 1979, en Jitonhueca, Sonora. / Redes sociales.

¿Qué dice la letra completa de “Cuando yo me muera” de Valentín Elizalde?

La canción de Valentín Elizalde describe paso a paso cómo quiere ser despedido el protagonista. Habla de una fiesta en lugar de llanto, música en vivo, botellas de vino, un petate en vez de caja y un velorio en el cerro, al pie de un encino. También pide que, si muere lejos del amor que quiere, le avisen para recibir un último beso antes de quedar “con la tierra encima”. Finalmente, menciona que se suelten palomas para que lleven su alma y que la iglesia de Guasave toque las campanas en su honor.

Letra completa:

Cuando yo me muera no quiero que lloren

Hagan una fiesta con cohetes y flores

Que se sirvan vino y que traigan los morales

Para que me toquen mis propias canciones

Cuando yo me muera me llevan al cerro

Para que me velen al pie de un encino

Que en lugar de caja me pongan un petate

Y en lugar de velas, botellas de vino

Y si muero lejos del amor que quiero

Mándenle una carta y que venga enseguida

Para que me bese como despedida

Cuando ya me dejen con la tierra encima

Cuando yo me muera que suelten palomas

Para que en sus alas se lleven mi alma

Que le den permiso a la iglesia de Guasave

Para que repliquen por mi las campanas

Y si muero lejos del amor que quiero

Mándenle una carta y que venga enseguida

Para que me bese como despedida

Cuando ya me dejen con la tierra encima

