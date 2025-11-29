¿De qué murió el bebé de Fernando Navarro, exjugador del Club León? Así lo despiden en redes

Fernando Navarro, exjugador del Club León atraviesa un momento trágico con su esposa Sofía Aranda con la muerte de uno de sus pequeños, quien había sido sometido a un trasplante de hígado que lamentablemente no funcionó. La noticia fue compartida por el Club León, que confirmó la muerte del pequeño con un mensaje difundido en sus redes sociales:

“Club León lamenta profundamente el sensible fallecimiento del hijo de nuestro querido amigo Fernando Navarro. Nos unimos a la pena que embarga a todos sus familiares. Descansa en paz, querido”

Muere hijo del exjugador del Club León, Fernando Navarro / Redes sociales

¿De qué murió el hijo del exjugador del Club León,Fernando Navarro?

El pequeño hijo de Fernando Navarro murió tras presentar complicaciones posteriores a un trasplante de hígado. A mediados de este 2025 le fue diagnosticada una falla hepática aguda, lo que obligó a realizar un trasplante de urgencia.

La familia reunió recursos a través de una campaña en GoFundMe —buscando más de 3 millones de pesos— y lograron llevar a cabo la cirugía.

En el sitio se actualizó el estado de salud del bebé hace unas semanas tras recibir el trasplante de hígado. Aunque en un inicio mostró avances y pudo dejar el hospital después de más de 70 días, tiempo después desarrolló complicaciones graves y tristemente no libró la batalla.

¿Quién es Fernando Navarro,el exjugador del Club León?

Fernando Navarro Morán nació el 18 de abril de 1989 en Ciudad de México y se convirtió en uno de los futbolistas más versátiles de la Liga MX. Su carrera profesional comenzó en 2008 con Atlante, donde logró su primer título internacional al ganar la Liga de Campeones de la CONCACAF.

Tras su paso por Atlante, jugó en Tigres UANL, donde fue campeón del Apertura 2011, y posteriormente en Pachuca.

Sin embargo, su etapa más exitosa llegó con el Club León, equipo en el que militó entre 2013 y 2021. Conquistó varios títulos de liga, incluyendo el Guardianes 2020, y se consolidó como un referente por su entrega y liderazgo en la cancha.

Más tarde defendió los colores de Toluca y Puebla antes de cerrar su carrera en Atlante, anunciando su retiro en diciembre de 2024.

En el plano internacional, Fernando Navarro debutó con la Selección Mexicana en 2019 y formó parte del equipo que ganó la Copa Oro ese mismo año.

