Fue la actriz de comedia más querida de México, pero murió de manera “misteriosa” mientras dormía

A lo largo de los años, el espectáculo mexicano ha tenido que despedir a celebridades muy queridas. Ya sea por accidentes, enfermedades o hasta crímenes que, hasta el día de hoy, siguen sin resolverse. También ha habido algunas que han perdido la vida de una manera que muchos consideran “misteriosa”.

Tal fue el caso de Lourdes Deschamps, actriz principalmente conocida por su participación en la exitosa serie cómica ‘Cero en conducta’. Te contamos quién era ella y por qué muchos sostienen que su fallecimiento fue “extraño”.

¿Quién era Lourdes Deschamps, actriz de ‘Cero en conducta’?

María de Lourdes Deschamps Briones, más conocida solo como Lourdes Deschamps, fue una destacada actriz, comediante, directora y productora mexicana. Nació el 15 de abril de 1963, en la Ciudad de México.

Su debut artístico fue a finales de los años 80, en varios episodios del unitario ‘Mujer casos de la vida real’. Tras eso, se le vio en otros proyectos importantes como:

Alondra

Más allá del puente

¡Pácatelas!

María la del barrio

Lazos de amor

¿Qué nos pasa?

Su papel más representativo fue en ‘Cero en conducta’, interpretando a Lola Meraz. Si bien no era la protagonista, dejó una huella imborrable en el programa y mucha gente la recuerda con cariño por su peculiar personaje.

Su última aparición en pantalla fue en 2010, en uno de los episodios de ‘La rosa de Guadalupe’. Tras esto, se enfocó en la dirección y producción. Produjo ‘Apasionado Pancho Villa’ y ‘Campeones’. En cuanto a su vida personal, estaba casada con Jesús Ramírez, con quien tuvo a su único hijo.

¿Cómo murió Lourdes Deschamps y por qué se dice que su muerte fue un “misterio”?

Fue el 28 de diciembre de 2018 cuando se dio a conocer la muerte de Lourdes Deschamps, quien en ese entonces tenía 55 años. Debido a que era el Día de los Inocentes, muchos pensaron que era una cruel broma, por lo que se le restó importancia.

No fue hasta que la Asociación Nacional de Intérpretes confirmó la noticia que la gente dejó de ver el tema como una simple “broma”. Según lo que se dijo en aquel entonces, la famosa falleció dormida, siendo su esposo quien la encontró en su cama sin vida.

Si bien el dictamen oficial fue que pereció por un paro respiratorio, muchos afirmaron que todo había sido muy “misterioso”, pues, al menos públicamente, no mostraba estar enferma. Según declaró Jorge Ortiz de Pinedo, compañero y gran amigo de la actriz, poco antes del siniestro, Lourdes presentaba “mucha tos”.

Ortiz también comentó que, meses antes, se había reunido con ella para hablar sobre un proyecto futuro. De acuerdo con su testimonio, la famosa estaba muy entusiasmada. En redes sociales se ha teorizado que sus actividades laborales pudieron debilitar su organismo y provocar su final. No obstante, esto no ha sido confirmado.

¿Dónde ver ‘Cero en conducta’ completamente gratis?

‘Cero en conducta’ fue una serie cómica que se emitió desde 1999 hasta 2003. Producida y protagonizada por Jorge Ortiz de Pinedo, contaba el día a día de un grupo de estudiantes de primaria que se portaban muy mal. Contó con la participación de grandes estrellas como Matha Ofelia Galindo, David Villalpando, Rubén Cerda y Sheyla.

Las cinco temporadas están disponibles de forma gratuita en la plataforma de VIX. También hay algunos capítulos en YouTube.

