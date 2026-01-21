Muerte de Victoria Jones: La hija del actor Tommy Lee Jones habría estado embarazada en su muerte, aseguran

La muerte de Victoria Jones, hija del reconocido actor estadounidense Tommy Lee Jones, continúa rodeada de interrogantes. A casi tres semanas de su fallecimiento, nuevos documentos judiciales revelados por medios estadounidenses sugieren que la joven actriz habría estado embarazada apenas tres meses antes de morir, un dato que no había sido divulgado públicamente y que reabre el debate sobre las circunstancias de sus últimos meses de vida. ¿Qué se sabe exactamente?

Tommy Lee Jones y su hija, Victoria Jones / Redes sociales

¿Cómo fue encontrado el cuerpo de Victoria Jones, hija de Tommy Lee Jones?

Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones, murió alrededor de las 3:00 a.m. del 1 de enero, después de que una persona que se encontraba con ella en el Hotel Fairmont llamara al 911 al notar que no respondía. Según informó la agencia EFE, los primeros en llegar al lugar fueron los miembros del Departamento de Bomberos de San Francisco.

Durante la llamada de emergencia, los presentes intentaron realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras aguardaban la llegada de los paramédicos. Sin embargo, al arribar el personal médico, constataron que Victoria ya había fallecido y fue declarada muerta en el lugar.

El audio de la llamada, publicado por People, indica que el incidente fue clasificado como Código 3, una designación utilizada generalmente en situaciones relacionadas con posibles sobredosis . Este código se aplica cuando se observan signos de baja oxigenación, como cambios en la coloración de la piel, labios o uñas.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la causa oficial del deceso, aunque descartaron la intervención de terceros o actos violentos. Según People, los investigadores manejan como hipótesis inicial una posible sobredosis, pendiente de verificación definitiva por parte de los peritos.

Victoria Jones fue encontrada muerta en un hotel de San Francisco / Captura de pantalla

¿Victoria Jones, hija de Tommy Lee Jones, estaba embarazada cuando murió?

La referencia al embarazo surge en el marco de un proceso judicial que Victoria Jones, hija de Tommy Lee Jones, enfrentaba desde 2025, tras ser arrestada por intoxicación pública y resistencia a la autoridad. Se trataba de cargos menores, por los cuales la joven se declaró inocente.

En ese contexto, su defensa analizaba la posibilidad de que Victoria se acogiera a un programa de desvío judicial, un mecanismo legal diseñado para personas con problemas de salud mental o adicciones. Los documentos, con fecha de octubre de 2025, contienen una declaración del equipo legal de Victoria dentro de un caso penal en curso, en la que se señala que: “ el abogado ha sido informado y cree que la señorita Jones está embarazada ”, se leía.

La supuesta gestación habría sido considerada un factor relevante dentro de esa estrategia legal, al tratarse de una condición que requería atención médica y seguimiento, lo que refuerza la idea de que los últimos meses de Victoria estuvieron marcados por una situación personal y legal particularmente frágil.

Lo anterior aún se encuentra en el ámbito de la especulación y el rumor, ya que la familia o su entorno más cercano no ha confirmado dicha información.

Victoria Jones / Captura de pantalla

¿Por qué Victoria Jones, hija de Tommy Lee Jones, fue arrestada antes de morir?

Uno de los episodios más significativos en la vida reciente de Victoria Jones tuvo lugar en junio de 2025, cuando fue arrestada tras una discusión con su esposo, Navek Cejas. Según reportó el Daily Mail, se le acusó de abofetearlo en dos ocasiones durante un conflicto relacionado con el consumo de drogas y alcohol.

A raíz de este incidente, la fiscalía presentó cargos por agresión doméstica menor y abuso contra una persona mayor. El caso aún estaba activo al momento de su fallecimiento, y Victoria tenía una audiencia programada para el 20 de enero de 2026.

Además de este caso, Victoria enfrentaba otros procesos legales vinculados al uso y posesión de drogas. En abril de 2025 fue detenida por posesión de cocaína y, semanas después, protagonizó otro altercado en Santa Cruz, California, que derivó en cargos por intoxicación en la vía pública y resistencia a la autoridad.

De acuerdo con documentos judiciales citados por TMZ, en este último incidente las autoridades indicaron que Victoria estaba bajo los efectos de tolueno, un solvente químico que algunas personas inhalan para provocar sensaciones eufóricas. La preaudiencia de este caso estaba programada para el 27 de enero de 2026.

