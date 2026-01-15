Muere Bibi, la presunta hija secreta de Freddie Mercury, tras luchar contra un raro cáncer

La historia secreta de Freddie Mercury volvió a sacudir al mundo del espectáculo tras confirmarse la muerte de Bibi, la mujer que durante décadas ha sido señalada como su presunta hija a los 48 años tras una larga enfermedad.

La noticia reavivó el interés por el libro “Love, Freddie”, donde se revelan detalles íntimos del líder de Queen, incluida la existencia de un diario personal de 17 volúmenes dedicado a ella.

¿De qué murió Bibi, la presunta hija secreta de Freddie Mercury?

Bibi murió tras una larga batalla contra el cordoma, un tipo de cáncer espinal poco común que se desarrolla en la columna vertebral. La noticia fue confirmada por su esposo, Thomas, quien habló con el diario británico Daily Mail sobre los difíciles años que enfrentaron como familia.

“B está ahora con su amado y amoroso padre en el mundo de los pensamientos”, expresó el viudo.

También reveló que las cenizas de Bibi fueron esparcidas en los Alpes, cumpliendo su última voluntad.

De acuerdo con su testimonio, la enfermedad había sido diagnosticada desde temprana edad y, aunque hubo periodos de remisión que les devolvieron la esperanza, el cáncer regresó con mayor agresividad.

¿Por qué Freddie Mercury mantuvo en secreto a su presunta hija Bibi?

La existencia de Bibi salió a la luz gracias al libro “Love, Freddie”, publicado por la autora Lesley-Ann Jones. En él se afirma que tuvo una hija en 1977, producto de una breve relación con la esposa de uno de sus amigos cercanos.

Según la obra, el cantante decidió mantener el secreto para protegerla del escrutinio público y permitirle una vida normal, lejos de la fama.

Freddie Mercury habría escrito durante años un diario íntimo de 17 volúmenes dirigido a su hija, el cual le entregó meses antes de morir en 1991, con la condición de que algunos pasajes no fueran leídos hasta que ella cumpliera 25 años.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, Jones declaró: “Estoy devastada por la pérdida de esta mujer que se convirtió en mi amiga íntima. Su única misión era que se conociera la verdad sobre Freddie”.

¿Quién fue Bibi, presunta hija secreta de Freddie Mercury?

Bibi llevó una vida completamente alejada del espectáculo. Nunca buscó reconocimiento público ni quiso presentarse oficialmente como hija de Freddie Mercury.

De hecho, durante décadas su identidad se mantuvo en total reserva: no existen fotografías públicas de ella y tampoco se conocen demasiados detalles sobre su vida personal, más allá de lo revelado en el libro “Love, Freddie”. Su nombre fue dado a conocer hasta ahora, tras confirmarse su fallecimiento.

En el plano personal, Bibi formó una familia junto a su esposo, Thomas, con quien tuvo dos hijos menores, de siete y nueve años.

De acuerdo con el testimonio de su viudo, la mujer murió de manera serena tras una larga batalla contra la enfermedad. Luego de su fallecimiento, la familia cumplió su voluntad de cremar sus restos y esparcir las cenizas en los Alpes, en un acto íntimo y lejos de los reflectores.

En el libro se menciona que Mercury la llamaba cariñosamente “tesoro” y “little froggie”, y que canciones como “Bijou” y “Don’t try so hard” habrían sido escritas para ella.

