Edith Márquez de luto: A un mes de la muerte de su hermana, Lily, filtran desgarradora carta de despedida

Edith Márquez está pasando por momentos difíciles. Y es que el próximo 4 de marzo se cumple un mes desde la muerte de su hermana, Lily, tras perder la lucha contra el cáncer. En medio del dolor, se filtra una carta que la hoy occisa le escribió a sus familiares justo antes de perder la vida.

Edith Márquez / Redes sociales

¿De qué murió la hermana de Edith Márquez?

Desde hacía bastante tiempo, la hermana de Edith Márquez, venía luchando contra el cáncer de mama. Meses antes de su muerte, el sobrino de la cantante, José Camar, publicó un video en redes sociales para solicitar donativos.

En su clip, explicó que su mamá ya no era apta para las quimioterapias y querían probar con tratamientos alternativos, los cuales eran sumamente costosos. Lily, quien también estaba en la grabación, manifestó que tenía muchas ganas de vivir.

Debido a ello, se abrió una página en ‘GoFundMe’, en la cual no solo pedían ayuda económica, sino que también solicitaban al público que les diera información sobre algún tratamiento.

“Hola, me llamo Lily Márquez, tengo 57 años y tengo metástasis de cáncer de mama inicial. Ahora me encuentro en un punto muy complicado, ya que ya no quisieron darme más quimioterapia después de la metástasis a huesos y a médula ósea, y me enviaron a cuidados paliativos. Yo quiero seguir en esta tierra”, se lee en la página.

Desafortunadamente, Camar dio a conocer que su madre había fallecido el pasado 4 de febrero. Tanto él como Edith usaron sus redes sociales para recordarla con cariño.

Hermana de Edith Márquez / Redes sociales

Filtran carta de la hermana de Edith Márquez en sus últimos momentos de vida

Hace algunas horas, José Camar compartió la carta que escribió su madre en sus últimos momentos de vida. De acuerdo con el actor, fue escrita el 15 de enero para despedirse de sus seres queridos: “Sabía que se estaba yendo; no querían darle más medicina y aun así tuvo las fuerzas para escribir esto”, mencionó Camar.

En el escrito, Lily agradece todo el amor y cariño que le brindaron en vida. También pide que su muerte no solo sea motivo de tristeza, suplicando que recuerden todos los buenos momentos que vivió y que todos sus seres queridos puedan seguir adelante pese al dolor.

“Gracias por haber sido parte de mi tren de vida, gracias por cuidarme, gracias por acompañarme, gracias a muchos por sostenerme, gracias por cada palabra de aliento y cada momento compartido. Mi vida tuvo sentido gracias a ustedes. Me voy en paz, porque amé y fui amada. Me llevo sus risas, sus abrazos, sus besos y los recuerdos que siempre vivirán conmigo. Nada de eso se perderá jamás” Lily Márquez

Pidió perdón si alguna vez llegó a equivocarse y aseguró que, si bien ya no estaría en el plano físico, siempre sentirían “su presencia”.

“Si alguna vez fallé, pido perdón. Jamás lo hice con propósito. Todo lo que fui, lo fui con el corazón. Siempre estaré con ustedes, de una forma distinta, pero presente en el amor que compartimos. Gracias por todo lo que hicieron para hacerme sentir feliz, amada y sacarme una sonrisa siempre. Me voy realmente feliz; me voy en paz porque hice siempre lo que quise, bailé, gocé”, concluye la carta.

Camar expresó sentirse muy orgulloso de su madre y suplicó a sus seres queridos que siempre la tuvieran en su memoria: “Gracias por todo, mamá, y porque sin estar en este plano, me sigues enseñando el verdadero significado de la vida y sigues dando amor a todo el mundo. Qué orgullo, en verdad”, puntualizó.

¿Quién fue Lily Márquez?

Lily Márquez era hermana de Edith Márquez y madre del actor José Camar. Tenía 57 años al momento de su muerte. Padecía cáncer de mama, enfermedad que, durante sus últimos meses de vida, se extendió hasta los huesos y la médula ósea.

Debido a que no pertenecía al ámbito público, no se sabía mucho sobre su vida privada. No obstante, Edith, en su mensaje de despedida, la describió como una persona “maravillosa” que la apoyó en todo momento,

