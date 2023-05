Novio de Edith Márquez es su error y fantasía; aseguran que la manipula ¡para vivir de ella!

Edith Márquez mantiene una relación con Iñaki Marcos, técnico de producción de eventos en shows.

El pasado noviembre de 2022, Edith Márquez, de 50 años, dejó la soltería y gritó a los cuatro vientos su amor por su novio, el productor de shows, Iñaki Marcos, a través de una foto en Instagram donde ambos salen besándose; sin embargo, un amigo cercano a la cantante nos reveló que Iñaki la ha manipulado, tanto en lo personal, como en lo laboral, y solo busca dinero de ella:

-Dinos, ¿qué noticia nos tienes de Edith Márquez?

“Pues te cuento que está muy enamorada de Iñaki Marcos, el técnico de producción de eventos en shows que estuvo con Gloria Trevi, el show de Gloria Trevi vs. Alejandra Guzmán, La Ley, Paulina Rubio, entre otros más. Ambos dieron a conocer el año pasado a través de las redes sociales, que mantenían una relación; sin embargo, no todo ha sido color de rosa”.

Así fue como Edith compartió en sus redes sociales, su nueva relación con Iñaki, el 1 de noviembre de 2022 / Instagram: @edithmarquezlanda

-¿Qué quieres decir con eso?

“Lo que está pasando es que estamos muy angustiados, porque Iñaki se ha encargado de enamorarla de una forma muy preocupante y aprovechó el momento en el que ella está abriendo su corazón de una manera muy sincera, para hacer de las suyas, y lo alarmante es que la lastimará”.

-¿Por qué lo dices?

“Últimamente, Iñaki ha optado por mal aconsejar a Edith en la parte laboral, es decir, la ha manipulado muy feo y poco a poco la ha alejado de la gente que la rodea, y para colmo, se quiere meter en su carrera, y lo peor de todo es que lo está consiguiendo”.

-Cuéntanos, ¿de qué tipo de manipulaciones hablas?

“Iñaki le pidió que corriera a personal que llevaba trabajando muchos años con Edith y que son de mucha confianza, y la gente que somos cercana a ella, estamos muy preocupados por lo que pueda hacer en su contra; de hecho, le aconsejó que se saliera de OCESA”.

Así lucen juntos, Edith e Iñaki, aunque han compartido muy pocas imágenes juntos / Instagram: @edithmarquezlanda

-¿Y se salió?

“Sí, dejó OCESA, aunque ella no fue la que tomó la decisión por sí sola, sino que fue influenciada por Iñaki y se la llevó a T6H Entertainment y Apodaca Booking, aunque esta última tenga convenio con OCESA, y todo lo hizo a través de puras mentiras”.

-¡Cómo crees!...

“Así es, le dijo que se saliera, porque según él no le conseguían buenos shows y porque le cobraban mucho de comisión, y aprovechó para decirle que él le puede conseguir a un buen mánager, o sea, quiere rodearla de gente que no le conviene, usando el argumento de que deberían tener su propio equipo”.

-Es decir, ¿quiere manejar su carrera?

“La verdad es que sí. Le hemos dicho a Edith que abra los ojos y se dé cuenta de que no puede seguir haciendo lo que él le pide, pero no nos hace caso y jamás imaginamos que estuviera vendada de los ojos de esa manera. Además, gracias a él, ella ha incumplido varios contratos que ya tenía en puerta”.

A Edith solo le hemos conocido dos amores: Alberto Sánchez (izquierda) de 1994 a 2009 y a León Felipe (derecha) de 2009 a 2019 / Archivo TVNotas

-¿Por qué crees que lo esté haciendo?

“No hay otra respuesta lógica: Iñaki la está enamorando, porque se quiere meter en su carrera, quiere quedarse con el equipo de trabajo, seguir siendo un mantenido, sacarle el dinero suficiente y manipularle el oído a través de un falso amor; quiere lograr todo el beneficio que pueda”.

-¿Está con ella por dinero?

“Definitivamente, sí. Iñaki a veces tiene trabajo y es cuando se enfoca a sus shows, pero hay veces donde no tiene nada y ni siquiera trata de buscar en otros lados, él está muy cómodo viviendo de ella, es literalmente un mantenido. Nos hemos dado cuenta de que Edith paga todo, con decirte que paga hasta las comidas en restaurantes cuando van juntos, las vacaciones que de repente se toman en pareja, pero ella no se da cuenta, porque está perdidamente enamorada”.

Iñaki ya convive con su familia y amigos aquí los vemos con sus hijos y Alfonso Waithsman / Instagram: @edithmarquezlanda

-¿Han intentado hablar con ella?

“Sí, pero no hemos conseguido nada, y siendo muy honesto, nunca creímos que fuera capaz de fijarse en alguien como él, pero Iñaki utiliza ciertas palabras o momentos para aprovecharse de la situación y manipular a Edith, pero lo hace muy sutilmente, algo que evidentemente no se percibe a simple vista y ella no se da cuenta de lo que pasa, pero es momento de que abra los ojos”.

-¿Qué te ha dicho la gente cercana a ella?

“Quieras o no es preocupante, porque no sabemos si poco a poco el nivel de manipulación por parte de Iñaki, sea cada vez más intenso con el paso del tiempo; pero lo que sí te puedo decir, es que las personas que los rodeamos, nos hemos percatado de eso y no soy el único que lo ha notado, así que no hay duda de que esté equivocado. Ojalá ella logre abrir los ojos pronto, antes de que salga todavía más dañada”, finalizó.

Por ahora, a ella le va muy bien y sigue llenando sus shows en palenques / Instagram: @edithmarquezlanda

EDITH SE MANTIENE FUERTE EN EL GUSTO DEL PÚBLICO

-Inició en los 80, en el concurso Juguemos a cantar.

-1988 Se integró a Timbiriche, grabó tresdiscos y salió en 1991.

-1987 Debutó en TV con Papá soltero y le siguieron telenovelas como: Agujetas de color de rosa, Sentimientos ajenos y El privilegio de amar.

-1998 Lanzó su primer disco como solista: Frente a ti, y en 2012 grabó Mi sueño, mi fantasía. 2008 Hizo el reality show de Televisa, El show de los sueños.

-2017 Se unió a una gira con Ana Bárbara, llamada: Par de Reinas.

-2018 Formó parte del proyecto musical GranDiosas, y fue crítica en La Academia, de TV Azteca.

-2021 Fue coach del reality show La voz, el cual ganó.

Edith se ha mantenido fuerte en el gusto del público, desde que inició su carrera en la década de los 80. / Instagram: @edithmarquezlanda

