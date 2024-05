Edith Márquez responde a quienes dicen que su marido es un mantenido

Entrevistamos a la cantante Edith Márquez, quien contrajo matrimonio el 9 de abril de este año. Una fuente cercana nos contó, en mayo del año pasado, que Iñaki la manipulaba, le sacaba dinero y se aprovechaba de ella. Afirmó que, además de ser mantenido por la cantante, su hijo Bastian se oponía a esta relación.

“Estoy feliz y emocionada de haberme casado con un hombre maravilloso. Fue la mejor decisión que tomamos en pareja. Vengo de una luna de miel en la que pasamos momentos increíbles y festejamos esta nueva etapa de vida”. Edith Márquez

Edith Márquez en su boda con Iñaki Marcos / Autor desconocido

No te puedes perder: Andrea Escalona y Andrea Rodríguez confirman pleito con Galilea Montijo

Edith Márquez “Mi esposo y yo nos hemos complementado de una forma extraordinaria. Me gusta mucho que hacemos un equipo y que nos cuidamos el uno al otro. Estoy muy enamorada. No cualquiera tiene el privilegio de casarse con el amor de su vida. Hay personas que pasan por esta vida y nunca lo conocen. Iñaki es el hombre con el que quiero estar y compartir cada instante”.

Checa: Lucero y Mijares habrían tomado una decisión tras comentarios de Sofía Rivera, Eduardo Videgaray y el Estaca

Autor desconocido

“No me veía casándome o rehaciendo mi vida. La misma vida nos sorprendió a los dos. Iñaki y yo nos conocemos desde que yo estaba en Timbiriche. Sin embargo, cada uno tomó un camino diferente. Como dice el dicho: ‘Si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes’. Nos tenía preparado algo maravilloso... Lo único que nos queda es seguir haciéndonos felices. Lo más difícil es cuando encuentras a alguien que no entiende tu trabajo. Pero Iñaki trabaja conmigo. Hemos sabido separar la parte familiar de lo laboral. Creo que eso es lo más sano. ¡Entre nosotros no hay secretos de nada!”. Edith Márquez

“Iñaki es un hermoso ser humano. No me alcanzaría el tiempo para describirlo y no lo digo solo porque esté enamorada de él. Es un padre, un amigo, un hijo y un esposo increíble. Créeme que es un hombre muy leal en quien puedes confiar al cien por ciento. Por primera vez en la vida puedo conocer el verdadero amor. Me hace sentir protegida”.

Te puede interesar: Esposa de Mauricio Barcelata denuncia a productor ante la Fiscalía

Edith respondió contundente al preguntarle por todo lo que se ha dicho de su relación. Por ejemplo, en diciembre de 2023, una amiga cercana a Márquez nos aseguró que su hijo no estuvo de acuerdo que se comprometiera con Iñaki Marcos. “Siempre habrá gente que hable mal. Yo no les doy ninguna importancia a las personas que hablan sin saber. Han dicho muchas cosas y no tengo que dar explicaciones a nadie de lo que pasa en mi matrimonio o en mi relación”.

“Estoy muy contenta porque tuvimos un sold out con la gira 25 años frente a ti, que empezó el 17 de febrero, con la cual celebro esta carrera, que para mí no ha sido nada fácil. Los invito este 10 de

mayo en Guadalajara para festejar a las mamás y, el 18, en el Auditorio Nacional”, concluyó.