Andrea Escalona y Andrea Rodríguez confirman pleito con Galilea Montijo

En TVNotas te contamos que la semana pasada, medios comentaron sobre un pleito entre Galilea Montijo y Andrea Escalona en el programa Hoy cuando Gali le dijo a la sobrina de la productora que estaba cansada de que quisiera robar la atención en el programa.

Además, decían que Andrea Rodríguez estaba entre la espada y la pared en el pleito, pues Galilea es una de las conductores estrella del matutino y por el otro lado estaba su sobrina, así que la productora debía mediar la situación.

Mientras unos decían que el problema surgió porque Galilea no viajó al festival de música Coachella y Andrea sí fue invitada por J Balvin en TVNotas te contamos que fue por actitudes de Escalona que ya muy pocas personas soportan.

Finalmente, hace unos momentos en una presentación de ‘Teatro en corto’, la productora y su sobrina confirmaron que hubo un pleito con Galilea.

Galilea Montijo y Andrea Escalona tuvieron encontronazo en el programa Hoy / Instagram

Andrea Escalona y Andrea Rodríguez hablan de la diferencia con Galilea Montijo

Según la productora, se trató de un pleito que no pasó a mayores y que es de los que tienen a diario como equipo, que pueden expresar sus desacuerdos con algunos aspectos, minimizando lo que sucedió.

“Aquí lo que pasó es que alguien chismocito de la producción contó algo que sí sucedió pequeñísimo, que sí sucedió un altercado como suceden miles y miles de altercados entre Galilea y yo pero de esas estup1dec3s, pero si les contaran todo lo que pasa diario, seríamos portada todas las semanas porque obviamente son detalles que nos pasan diario… diferencias de todos los días”, indicó.

Por su parte, Andrea Escalona le agradeció a Galilea por esta junto a ella cuando falleció su mamá Galilea Montijo y dijo que conoce bien su lugar en el programa: “Me gustaría recalcar con negritas, que si a alguien yo le estoy agradecida porque se portó increíble cuando pasó lo de Magda es a la señora Galilea Montijo, eso a mí jamás se me va a olvidar. Hay otra cosa que me gustaría recalcar. Vengo de una mamá productora, vengo de una tía productora y entiendo muy bien el organigrama, entiendo muy bien cuál es mi lugar en la mesa y entiendo y respeto a una estrella y a una trayectoria y cada quién tiene su lugar”.

Igualmente comentó que los conflictos se pueden dar, pero no dijeron si ya fue solucionado: “Yo creo que todos tenemos diferencias en el trabajo, con nuestra familia, con los hermanos. Al final del día nos vemos todos los días, hacemos 3 horas de show, puede haber diferentes perspectivas, sentimientos, percepciones”.

“No me importa mucho la escaleta, ni cuánto salgo ni cuántas menciones haga. Me importa mucho estar en un programa como Hoy, el programa más importante de la mañana. Siempre estoy en el servicio del show y por otro lado sí respeto mucho a Galilea y siempre que hay una diferencia que podemos tener, siempre va a ser con cariño, respeto, amor, entendimiento”, reiteró.

Finalmente, Andrea Rodríguez dijo que da algunas libertades a los conductores, respecto a las versiones de que Galilea podía seleccionar en qué secciones estar y en cuáles no: “Como siempre hay cosas, hay veces que me dicen: ‘ay Andrea, no me gustaría entrar a esta sección porque me quiero ir a desayunar’ y no hay bronca, por eso te digo, es el día a día”, comentó.

