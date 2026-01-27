Actor mexicano suplica ayuda para el tratamiento de su madre tras diagnóstico de cáncer con metástasis

El actor mexicano y sobrino de Edith Márquez, José Camar, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida personal. A través de redes sociales, el joven intérprete decidió hacer pública la enfermedad de su madre y pedir ayuda económica para continuar buscando opciones médicas.

¿Por qué José Camar pidió ayuda para su mamá?

José Camar, sobrino de Edith Márquez explicó que tomó la decisión de pedir apoyo luego de que los médicos informaran a su madre con cáncer, Lily Márquez, que ya no recibiría más quimioterapia.

Tras una recaída del cáncer de mama, la enfermedad hizo metástasis en huesos y médula ósea, por lo que fue enviada a cuidados paliativos.

Ante este panorama, madre e hijo decidieron no quedarse de brazos cruzados. A pesar del diagnóstico, ambos consideran que aún existen alternativas médicas que podrían intentar, incluso fuera del tratamiento convencional.

Sin embargo, el proceso ha sido largo y costoso. Durante más de tres años han enfrentado gastos constantes en estudios, consultas, traslados y tratamientos, lo que poco a poco fue agotando sus recursos.

Por esta razón abrieron una página en GoFundMe, con el objetivo de reunir fondos que les permitan seguir buscando opciones.

“No podemos solos… es para que ella pueda seguir intentándolo y probar nuevas soluciones”, explicaron al justificar la colecta.

José Camar pide ayuda para el tratamiento de su madre tras diagnóstico de cáncer con metástasis. / Redes sociales

¿Qué dijo José Camar y su madre al pedir apoyo en redes sociales?

En un video publicado en sus redes, José Camar se mostró afectado al hablar de la situación. Con la voz entrecortada, confesó que nunca pensó tener que recurrir a este tipo de ayuda pública, pero que lo hace por amor a su madre.

“Jamás pensé que tendría que hacer esto, pero hoy mi mamá está luchando por su vida”, expresó el actor, conocido por su participación en la telenovela “Quererlo todo”.

También pidió a sus seguidores que, además de apoyo económico, compartieran información sobre posibles tratamientos o alternativas médicas. “Estamos abiertos a escuchar, si alguien sabe de algo más que pudiera ayudar”, agregó.

Por su parte, Lily Márquez también dio su testimonio en la página de la colecta, donde explicó su diagnóstico.

“Hola, me llamo Lily Márquez, tengo 57 años y tengo metástasis de cáncer de mama inicial. Ahora me encuentro en un punto muy complicado, ya que ya no quisieron darme más quimioterapia después de la metástasis a huesos y a médula ósea, y me enviaron a cuidados paliativos”.

En el mismo mensaje, Lily agradeció el apoyo recibido y dejó claro que su deseo es seguir viviendo. “Yo quiero seguir en esta tierra, no me quiero ir porque siento que todavía tengo muchas cosas por vivir, por estar con mi hijo”.

José cerró el mensaje reafirmando su compromiso: “Mientras ella quiera seguir aquí, yo voy a hacer todo lo posible por ayudarla”.

¿Qué es la metástasis en meninges y médula ósea?

La metástasis ocurre cuando células cancerosas se desprenden del tumor original y se trasladan a otras zonas del cuerpo, donde comienzan a crecer y causar nuevas afectaciones. Cuando este proceso alcanza las meninges o la médula ósea, se trata de una condición delicada que puede provocar diversos síntomas.

En el caso de la metástasis en las meninges, las células cancerosas llegan a las membranas que cubren y protegen el cerebro y la médula espinal. Esta situación, conocida médicamente como metástasis meníngea, puede generar inflamación y alterar el flujo normal del líquido que rodea el cerebro, lo que incrementa la presión dentro del cráneo. Este tipo de metástasis suele presentarse con mayor frecuencia en personas con cáncer de mama, pulmón o melanoma.

Por otro lado, la metástasis en la médula ósea se produce cuando las células cancerosas se alojan en el interior de los huesos, específicamente en la médula ósea, que es la encargada de producir las células sanguíneas. Al verse afectada, pueden presentarse problemas como anemia, debilidad general y alteraciones en la producción normal de la sangre.

Aunque la médula ósea y los huesos no son exactamente lo mismo, ambos están estrechamente relacionados. Cuando el cáncer se disemina a los huesos, también puede comprometer la médula ósea que se encuentra en su interior. Las zonas más comúnmente afectadas suelen ser la columna vertebral, la pelvis y los muslos.

¿Quién es el actor José Camar, también sobrino de Edith Márquez?

José Tamar es un actor y cantante mexicano que en los últimos años ha comenzado a llamar la atención dentro del medio artístico, tanto en la televisión como en la música. Se formó como actor en el CEA de Televisa, donde desarrolló su gusto por la actuación desde muy joven, consolidándose poco a poco como una de las nuevas promesas del melodrama.

En televisión, es recordado por su participación en la telenovela “Quererlo todo”, producción de Univision, en la que interpretó a un joven involucrado con una banda delictiva, papel que le permitió mostrar una faceta más intensa y ganar mayor reconocimiento entre el público. Además, José Tamar tiene una conexión directa con el mundo del espectáculo, ya que es sobrino de la cantante y actriz Edith Márquez.

Paralelamente, ha impulsado su carrera como cantante. Ha lanzado varios temas que ya se encuentran disponibles en plataformas digitales, entre ellos “Dime Tú”, “No quisiste” y “Me enteré”, algunos de los cuales cuentan con videoclips oficiales en YouTube.

