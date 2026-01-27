Regina Murguía, integrante de JNS, termina su tratamiento contra el cáncer y ¿estrena novio? Esto revela

El 2025 no fue nada fácil para Regina Murguía, integrante de JNS. Y es que, a mediados del año pasado, se dio a conocer que tenía cáncer de colon. La cantante estuvo bajo un extenuante tratamiento de radioterapias y quimioterapias.

La vocalista de JNS comienza en 2026 con todo. La celebridad no solo culminó con su tratamiento, sino que también se habría dado una nueva oportunidad en el amor. Esto se sabe.

Regina Murguía / Redes sociales

No te pierdas: Las ‘JNS’ no soportan el éxito de Karla Díaz; la acusan de “sabotearlas, pero nada que ver. Eso es mentira”

¿Regina Murguía, integrante de JNS, se curó del cáncer de colon?

Recientemente, Regina Murguía tuvo un encuentro con la prensa. Durante la conversación, contó que había terminado su tratamiento contra el cáncer de colon. Si bien no quiso dar muchos detalles, aseguró estar muy contenta.

“Se siente bonito, gracias. Bien, gracias a Dios, ya terminando una etapa muy impresionante de mi vida que fue, sí, tener cáncer, que me hayan hecho 25 radios, quimioterapias… en fin, ha sido todo un suceso en mi vida” Regina Murguía

También dejó claro que está lista para seguir con sus compromisos laborales: “Y a la par, poder estar en el 90, en el Auditorio, en antro, tener ese motor dentro de mí que me dice: ‘no, no hay manera en que yo no voy a estar ahí’. Me ayudó mucho y estoy renaciendo como se los digo siempre en las entrevistas, es un renacer”, resaltó.

Esto fue una noticia celebrada por colegas y fans de la celebridad. Y es que, si bien esta última afirmó en su momento que la enfermedad fue detectada a tiempo, no evitó causar mucha preocupación.

Hasta el momento, Regina no ha dado mayor información sobre su estado actual de salud. De igual manera se ha mantenido alejada de las redes sociales. De hecho, su último post data del 25 de enero y es una foto de ella retocada con inteligencia artificial.

Grupo JNS / Redes sociales

Te recomendamos: Karla Díaz rompe el silencio tras críticas a su restaurante Pinky Room, ¿Carísimo y feo?

¿Quién es el nuevo novio de Regina Murguía, integrante de JNS?

Como se sabe, Regina Murguía tuvo una relación muy intensa con el cantante guatemalteco Tono Beltranena. Comenzó en 2021 y, tras varias rupturas y reconciliaciones, terminó de forma definitiva en 2024, al parecer, de forma tranquila.

Desde ese entonces, Murguía decidió enfocarse en su carrera. Tras su diagnóstico, algunos pensaron que el amor quedaría en segundo plano. No obstante, nada lejos de la realidad. Esto, al menos según el informe de Jimena Pérez ‘la Choco’.

En una emisión reciente del programa ‘Ventaneando’, la reportera confesó que la cantante presuntamente ya tenía una nueva pareja. Si bien no reveló la identidad del susodicho, indicó que sería un conocido de la cantante y que es de origen venezolano.

“Nos llevamos muy bien, tenemos amigos en común, sí es mi amiga. Es muy buena persona. Ya tiene novio nuevo, yo me enteré de que tenía novio nuevo, que era un chavo, no ese ex con el que trabaja, Tono, no. Uno con el que anduvo hace años que fue actor de aquí, que creo que es venezolano. Muy guapo, ojalá”, reveló.

¿Quién es Regina Murguía, integrante de JNS?

Regina Murguía Payes

Actualmente tiene 40 años.

Se unió a JNS (antes llamado Jeans) durante los años 90

En 2015 se reunió con la agrupación. En 2017, se cambió el nombre a JNS.

Desde ese entonces, han estado en diversos shows como los 90 Pop Tour.

Estudió Diseño de Modas y trabajó como modelo para comerciales y tiendas de ropa.

Mira: África Zavala confiesa poderosa razón por la cual no entró al grupo Jeans: “Me rompió el corazón”