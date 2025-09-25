Regina Murguía: Tras diagnóstico de cáncer y radioterapias, hace su testamento, ¿cuál es su estado de salud?

La salud de Regina Murguía, integrante de JNS, sigue siendo motivo de preocupación. A casi un mes de revelar que había iniciado tratamiento de radioterapia, confiesa que ya hizo su testamento, ¿cuál es su estado de salud?

Integrantes de JNS / Redes sociales

Lee: Integrante de JNS hospitalizada tras ser diagnosticada con un tumor: “Nos vemos pronto”: FOTO

¿Qué enfermedad padece Regina Murguía, integrante de JNS?

A principios de julio, Regina Murguía, integrante de JNS, contó que había sido diagnosticada con un “tumorcito en el cólon”, por lo que debía someterse a una cirugía para extraerlo. En aquel entonces, aunque admitió sentirse algo nerviosa, aseguró que se esforzaría para recuperarse lo más pronto posible y continuar con sus actividades laborales.

“Me van a operar en julio y bueno, pues recen por mí, que todo salga bien, y si Dios quiere, ya estaré en agosto para continuar los conciertos… para seguir disfrutando la vida y el amor”, indicó.

En redes sociales, se especuló que el tumor era cánceroso, algo que se reforzó después de que su compañera de agrupación, Angie Taddei, expresara haberse sentido preocupada por el procedimiento médico.

“Nos metimos un buen susto, pero fue una operación perfecta. Sí, no era algo bien, no estaba padre. Tenían que sacarlo y, sí, lo sacaron todo” Angie Taddei

Posteriormente, la propia Regina reveló que había iniciado con radioterapias, un tratamiento que, según páginas especializadas en medicina, se usa contra el cáncer. Si bien no ha querido dar muchos detalles, mencionó que estaba bien y que su condición fue “detectada a tiempo”. También dijo que seguirá trabajando, pero que, si llega a sentirse mal, tiene la libertad de ir a su casa a descansar.

Regina Murguía / Redes sociales

Te podría interesar: ¿Regina Murguía, integrante de JNS, habla pestes de Fey?: “Un poquito difícil”

¿Cuál es el estado de salud de Regina Murguía, hoy 26 de septiembre?

Durante un reciente encuentro con los medios, la cantante Regina Murguía señaló que sigue en tratamiento y que ya se está recuperando favorablemente. No obstante, admitió que esta situación la hizo reflexionar, por lo que tomó una contundente decisión.

La celebridad dio a conocer que ya había dejado su testamento hecho. Si bien reiteró estar bien, resaltó que siempre es bueno “dejar todo en orden”.

“La verdad es que hay que dejar el testamento desde ahorita. No pensando que nos vamos a ir pronto, pero sí dejar los menores problemas posibles a la familia y tú estar tranquilo. Planearlo, no solamente con una enfermedad, sino en general. Estoy tranquila, estoy bien”, indicó.

También mencionó que todavía se encuentra “a la mitad” de su tratamiento y, aunque se mantiene positiva, está a la “expectativa” de “cómo le va con eso”, aclarando que, hasta el momento, “ha pasado las radioterapias bastante bien”.

¿Qué ha pasado con Regina Murguía, integrante de JNS?

Durante la conversación, la también conductora Regina Murguía reconoció sentirse “agradecida” con su condición, ya que la hizo valorar más la vida.

“Ya necesitaba un jalón de orejas. Ha sido rudo. Me ha pasado un montón de cosas, pero al final como que estoy renaciendo. Me siento mejor que nunca, más viva que nunca, más enfocada en lo que realmente importa”, apuntó.

Para finalizar, agradeció todo el amor que le ha dado el público y reiteró que todo va muy bien en su tratamiento.

Mira: Karla Díaz recuerda el lujoso regalo que recibió de Daniel Bisogno “El mejor cuñado que he tenido en la vida”