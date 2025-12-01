Karla Díaz rompe el silencio tras críticas a su restaurante Pinky Room, ¿Carísimo y feo?

Karla Díaz abrió recientemente su restaurante Pinky Room en la Ciudad de México, un espacio completamente inspirado en el mundo rosa de su programa de YouTube Pinky Promise. Sin embargo, en los últimos días el lugar ha estado en el centro de la polémica debido a diversas quejas de los visitantes.

Ante el revuelo, Karla Díaz decidió romper el silencio y aclarar lo que está pasando con su nuevo negocio, pues apenas lleva unos meses en el mundo restaurantero.

En una entrevista para “De primera mano”, la ex integrante de JNS habló con sinceridad sobre la situación y aseguró que está aprendiendo y tomando medidas para mejorar la experiencia de los visitantes.

Karla Díaz recibe el mejor regalo de su vida / Instagram: @karladiazoff

¿Por qué están criticando el restaurante Pinky Room de Karla Díaz?

Las críticas a Karla Díaz comenzaron en TikTok, donde una creadora de contenido compartió una reseña que rápidamente se volvió viral.

Karla Díaz aseguró que los platillos eran pequeños, caros y que el sabor dejaba mucho que desear.

A partir de ahí, más usuarios comenzaron a compartir sus experiencias, señalando que algunas comidas estaban insípidas o con texturas duras.

Los precios también generaron controversia, pues las personas consideraron que no correspondían al tamaño de las porciones. Los platillos en Pinky Room van desde los 170 hasta los 680 pesos, y varios clientes comentaron que lo servido no justificaba el costo.

Además, hubo quejas sobre el servicio, ya que algunos meseros olvidaban los pedidos o tardaban en atender. Otro punto mencionado fue la tienda de regalos dentro del lugar, donde los visitantes dijeron que los productos tenían precios excesivos.

Y aunque muchos acuden por la experiencia visual y el set fotográfico inspirado en Pinky Promise, varios señalaron que incluso la entrada al espacio cuesta 50 pesos por persona, sin incluir alimentos ni souvenirs.

Karla hizo un anuncio en Pinky promise / Instagram

¿Qué respondió Karla Díaz a las críticas de Pinky Room?

Karla Díaz no evadió el tema y reconoció que está enterada de todos los comentarios. Contó que ella y su equipo se están preparando para mejorar y que ha buscado asesoría profesional para resolver lo que haga falta.

“El tema restaurantero es un tema que no conocíamos, que nos empezamos a empapar antes de abrirlo y obviamente estamos acercándonos a gente experta en la rama”, explicó.

También dijo que entiende que en redes sociales todo se magnifica, especialmente cuando hay alguien insatisfecho. “Siempre hay alguien que va a señalar, pero antes no había redes sociales; ahorita todo se maximiza”, comentó.

Karla reveló que su equipo incluso intentó contactar a la chica que hizo la reseña viral para invitarla nuevamente al restaurante y que viviera otra experiencia. Sin embargo, nunca obtuvieron respuesta. “Nos dejó en visto varias veces”, aseguró.

A pesar de las quejas, la cantante dejó claro que no está ignorando los comentarios y que está trabajando en mejorar cada detalle para que Pinky Room siga creciendo. Reiteró que todos los días evalúan lo que se puede corregir y que su objetivo es ofrecer un espacio bonito y una experiencia completa para los fans del concepto.

Karla Díaz reacciona a las críticas que recibe su restaurante Pinky Room / Redes sociales

¿Dónde se encuentra el restaurante Pinky Room de Karla Díaz y cuánto cuesta comer en él?

Pinky Room de Karla Díaz se encuentra dentro de Galerías Insurgentes (también llamada Garden Galerías Insurgentes), ubicada en Calle Oso 73, Colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México.

El lugar combina restaurante, espacios fotográficos, una réplica del set de Pinky Promise y una tienda con productos temáticos. Es un concepto diseñado para fotos, experiencias y convivencia entre fans del programa, además de la comida.

Estos son los precios aproximados:



Entrada a la experiencia: $50 pesos por persona (no incluye alimentos ni souvenirs).

Platillos: entre $170 y $680 pesos.

Bebidas: entre $60 y $210 pesos.

Aunque las críticas siguen, Karla Díaz insiste en que está trabajando para mejorar la calidad tanto de los alimentos como del servicio, con la esperanza de que Pinky Room se mantenga como un espacio especial para sus seguidores.

