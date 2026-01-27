La última publicación de Alexis Ortega, actor de doblaje de Spider-Man, antes de la tragedia: ¿Se despidió?

La muerte de Alexis Ortega, actor de doblaje mexicano reconocido por dar voz a Spider-Man en las películas protagonizadas por Tom Holland, generó múltiples reacciones entre colegas y seguidores. En medio de los mensajes de despedida, también llamó la atención cuál fue la última publicación que compartió en redes sociales, un contenido que hoy adquiere un significado distinto tras confirmarse su fallecimiento y que se ha convertido en un punto de referencia para quienes recuerdan su trabajo y trayectoria en el doblaje.

¿De qué murió Alexis Ortega, actor de doblaje?

El Anime Latin Dubbing Awards (ALDA) confirmó el fallecimiento de Alexis Ortega el 26 de enero, en un anuncio que fue recibido con pesar por la comunidad del doblaje y sus seguidores. Ortega era conocido por dar voz a personajes populares, entre ellos Spider-Man en las películas de Tom Holland, y su partida generó una ola de mensajes de recuerdo en redes sociales.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer una causa oficial de muerte, por lo que continúa sin confirmarse qué ocurrió exactamente. En contraste, en redes sociales comenzaron a circular versiones no oficiales que apuntaban a una posible intoxicación como motivo de la muerte de Ortega. Sin embargo, no existe una confirmación de parte de fuentes médicas, familiares o de autoridad competente que respalde esa versión, por lo que permanece como una especulación no verificada.

¿Cuál fue la última publicación de Alexis Ortega en redes sociales?

La última publicación de Alexis Ortega en redes sociales fue una imagen compartida en su cuenta de Instagram el 7 de noviembre de 2025, una fotografía que con el paso del tiempo adquirió un significado especial para quienes seguían su trabajo. En el post, el actor de doblaje no acompañó la imagen con un mensaje extenso, únicamente escribió la frase “My doggo (Mi perrito en español)”, dejando que la escena hablara por sí misma.

En la imagen se observa a Alexis Ortega recostado, usando lentes oscuros, mientras su perro aparece muy cerca de su rostro, en una escena de convivencia cotidiana. El encuadre transmite un momento íntimo y tranquilo, sin elementos adicionales ni referencias a su carrera profesional. La publicación fue registrada desde Ciudad de México, según se aprecia en la ubicación del post.

Tras confirmarse su fallecimiento, la publicación comenzó a recibir nuevos comentarios de usuarios que regresaron a ese último mensaje para recordarlo. En el espacio de comentarios se leen expresiones de sorpresa, imágenes de Tom Holland interpretando a Spider-Man y preguntas relacionadas con su muerte.

¿Quién fue Alexis Ortega, actor de doblaje?

Alexis Ortega fue un actor de doblaje mexicano nacido el 31 de agosto de 1987, cuya carrera profesional comenzó en 2013 en la Ciudad de México. Desde sus primeros trabajos, participó en series internacionales como CSI: En la escena del crimen y Revenge, donde empezó a construir un perfil vocal que le permitió integrarse a producciones de alcance global dentro de la industria del doblaje en español latino.

Uno de los papeles por los que fue más reconocido fue el de Spider-Man dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, al dar voz en español latino al personaje interpretado por Tom Holland. Ortega acompañó al superhéroe desde Capitán América: Civil War (2016), pasando por Spider-Man: Homecoming (2017), hasta Avengers: Infinity War (2018), convirtiéndose en una referencia identificable para el público latino que siguió estas producciones.

Además de Spider-Man, Alexis Ortega participó en diversos proyectos animados y cinematográficos, entre ellos Big Hero 6 y Big Hero 6: The Series, donde interpretó a Tadashi Hamada, así como en películas como Buscando a Dory, Cars 3 y Star Wars: Rogue One. Paralelamente, desarrolló una carrera como actor en pantalla, con participaciones en series como Luis Miguel: la serie y La Casa de las Flores, ampliando su presencia más allá del doblaje

