Marvel de luto: Tras muerte de Alexis Ortega, actor de doblaje de Spider-man, despiden a otro colaborador

Marvel vuelve a estar de luto. Tras confirmarse la muerte de Alexis Ortega, actor que le dio voz al Spider-man de Tom Holland, ahora se da a conocer el fallecimiento de otro importante colaborador. Se trata de Sal Buscema, quien trabajó por muchos años como dibujante de cómics, a los 89 años. Esto es lo que se sabe.

¿Cómo murió Sal Buscema, dibujante de los cómics de Marvel?

La noticia fue dada a conocer por el artista Sterling Clark. A través de redes sociales, indicó que la esposa de Sal Buscema, Joan Buscena, fue quien le reveló que el dibujante había muerto el pasado viernes 23 de enero.

“Hoy me acabo de enterar de la muerte de Sal Buscema el viernes pasado. Tenía 89 años. Hoy habría cumplido 90. Cuando recuerdo mi infancia y todos los cómics que leí, el nombre de Sal parece haber figurado en casi todos. No solo leía los que ilustraba, sino que los estudiaba”, se lee en su comunicado.

Además de lamentar el suceso y solidarizarse con la familia, recordó parte del legado artístico que dejó huella en las últimas generaciones al dibujar personajes como Spider-man y Hulk’.

“Sal era una persona muy agradable, amable y generosa, a quien me alegra haber conocido y que se fijó en mis habilidades lo suficiente como para ser mi mentor. Las maravillosas conversaciones que tuvimos siempre serán un recuerdo. Mis condolencias a su esposa Joan, a la familia Buscema y a todos los fans que crecimos con su increíble arte y lo amamos”, indicó.

La familia no ha dado declaraciones hasta el momento, por lo que se desconoce cuándo o cómo será velado. Asimismo, no se tienen datos sobre las causas de muerte.

¿Quién era Sal Buscema, dibujante de los cómics de Marvel?

Sal Buscema era un dibujante originario de Nueva York. Murió a poco de haber cumplido 90 años. Su carrera como dibujante de Marvel comenzó en los años 60. Colaboraba junto a su hermano John. Con el pasar del tiempo, se volvió uno de los empleados más cercanos de Stan Lee, el creador de los cómics.

Sus trabajos fueron muy populares durante los años 70 y 90. Estuvo detrás del diseño de muchos cómics de ‘El Capitán América’, ‘Daredevil’, ‘Hulk’ y ‘Spider-man’.

Muchos describían su trabajo como “sobrio” y “muy profesional”. Se convirtió en uno de los dibujantes más importantes de la compañía, trabajando durante décadas y siendo reconocido por colegas de otras marcas.

Sobre su vida personal, se sabe que estaba casado con Joan Buscema. Debido a que era muy hermético en cuanto a su privacidad, se desconoce si tenía hijos.

¿De qué murió Alexis Ortega, actor que le dio voz al Spider-man de Tom Holland?

El pasado 26 de enero, se confirmó la muerte de Alexis Ortega, actor de doblaje principalmente conocido por darle voz al Spider-man de Tom Holland. Según reportes iniciales, la celebridad de 38 años falleció el pasado 24 de enero.

Hasta el momento, se desconocen las causas. En cuanto se dio a conocer el siniestro, fans y colegas no dudaron en lamentar el hecho y recordarlo por su vasta carrera artística.

“Fue un actor de teatro, de televisión y de doblaje mexicano. Incursionado desde el 2013, fue conocido por ser la voz de Tadashi Hamada en Grandes héroes y por ser la primera voz de El Hombre Araña del Universo Cinematográfico de Marvel, desde Capitán América: Civil War hasta Avengers: Infinity War. Enviamos nuestras condolencias a sus seres queridos”, escribieron en la página oficial del doblaje en español.

