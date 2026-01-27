Se cumple regla de 3 en el espectáculo: tras muerte de actor de ‘Topo Gigio’, dos estrellas más mueren

La industria del espectáculo en México vive días de luto, tras confirmarse la muerte de tres figuras ligadas a la actuación y al doblaje en un periodo muy corto. En foros de fans, programas de espectáculos y plataformas digitales, volvió a escucharse la misma frase que cada cierto tiempo resurge: la famosa “regla de tres”.

Muere / Redes sociales

¿Quiénes fueron los actores y figuras del doblaje que murieron y reavivaron la “regla de tres”?

La conversación sobre la regla de tres en muertes de famosos tomó fuerza luego de que, entre el 22 y el 26 de enero, se confirmaran tres decesos que golpearon directamente al medio artístico.



Julio Beckles - actor de ‘La antorcha encendida’



Julio Beckles fue el primero de estos nombres en darse a conocer públicamente. Su fallecimiento se informó el 22 de enero. El actor era ampliamente identificado por su participación en telenovelas que marcaron época, especialmente dentro del catálogo clásico de Televisa. Producciones como:



“Por tu amor”

“La antorcha encendida”

“Rencor apasionado” y

“El alma no tiene color” forman parte de su trayectoria, la cual lo consolidó como un rostro familiar para el público de los melodramas.

Hasta ahora, no se han dado a conocer detalles sobre las causas de su muerte, lo que también ha generado especulación entre seguidores.

Julio Beckles / Redes sociales

Gabriel Garzón - actor de doblaje

Días después, la industria recibió otro golpe: Gabriel Garzón, actor de doblaje, falleció tras haber estado hospitalizado durante varias semanas. Su nombre quizá no siempre aparecía en pantalla, pero su voz sí vivía en la memoria colectiva.

Fue reconocido por dar vida, con su trabajo vocal, a personajes entrañables, entre ellos el famoso Topo Gigio, una figura que marcó a distintas generaciones. Compañeros, amigos y familiares lo despidieron con mensajes llenos de emoción, recordando su talento y calidad humana.

Gabriel Ernesto Garzón Lozano necesita donadores de sangre. / Redes sociales

Alexis Ortega - primera voz en español latino de Spider-Man interpretado por Tom Holland



El tercer caso que cerró esta cadena de noticias tristes fue el de Alexis Ortega, actor de doblaje que murió a los 38 años. Su fallecimiento se confirmó la noche del lunes 26 de enero y volvió a estremecer al medio, no solo por la cercanía temporal con las otras pérdidas, sino también por su juventud.

Alexis destacó por prestar su voz al Spider-Man interpretado por Tom Holland en el universo cinematográfico de Marvel, así como por su participación como Tadashi en Grandes Héroes. Su trabajo conectó directamente con públicos jóvenes, lo que hizo que la reacción en redes fuera inmediata y masiva.

Hasta ahora no se ha confirmado públicamente la causa de la muerte de Alexis Ortega.

Alexis Ortega / Instagram: fueradefocolatam

¿Qué es la “regla de tres” en muertes de famosos y por qué se habla tanto de ella?

La llamada “regla de tres” es una creencia popular que sugiere que cuando una celebridad fallece, otras dos mueren en un periodo cercano. No se trata de una teoría científica ni de un patrón comprobado, sino de una percepción cultural que ha sobrevivido gracias a la repetición mediática y a la manera en que el público consume noticias del espectáculo.

En el mundo del espectáculo mexicano, estas coincidencias no son raras. En otras ocasiones, la partida casi simultánea de figuras muy queridas ya había dejado al público con la misma sensación, reforzando la idea de que “los famosos mueren de tres en tres”. Una muy sonada ocurrió cuando Paquita la del Barrio, Tongolele y Daniel Bisogno fallecieron en la misma semana, avivando nuevamente esta creencia popular y convirtiéndola en tema central dentro del medio del entretenimiento.