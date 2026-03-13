¿César Évora murió a los 66 años? Difunden rumores falsos de su deceso tras ser hospitalizado; esto se sabe
Desde hace algunos días, ha comenzado a circular el rumor falso sobre la supuesta muerte de César Évora a los 66 años, tras una supuesta hospitalización de emergencia. Esto se sabe.
César Évora encendió las alarmas entre sus seguidores tras reportarse falsamente su presunta muerte a los 66 años. Según rumores falsos, el actor supuestamente habría fallecido tras complicaciones de salud que lo llevaron a ser hospitalizado de emergencia. Esto es todo lo que se sabe.
Te recomendamos: ¿Victoria Ruffo fue el amor imposible de un actor de ‘Abrázame muy fuerte’? ¿Quién es? VIDEO
¿Por qué se dice que César Évora presuntamente murió a los 66 años? La verdad sobre los rumores falsos
Desde el pasado 11 de marzo, diversas páginas en redes sociales han asegurado falsamente que César Évora presuntamente falleció. Primero se mostró una foto en la que se veía al actor en la camilla de un hospital, junto al siguiente mensaje: “César Évora: Una noticia que preocupa a sus seguidores”.
Poco después, se viralizó un post en el que se habría informado su presunto deceso: “Otro grande que se despide”, se lee en dicha publicación falsa.
Si bien todo indica que fue una especie de broma de “mal gusto”, así como una publicación falsa. Sin embargo, esta situación causó mucha preocupación entre sus seguidores, ya que desde que se hizo público este presunto hecho, el famoso no se ha pronunciado.
Muchos fans opinan que su falta de declaraciones es un indicio de que se encuentra bien, recordando que hace tan solo tres días el famoso apareció más vivo que nunca ante los medios de comunicación para denunciar que se estaba cometiendo fraude con su nombre. Al no haber ningún tipo de aclaración, todo se queda en calidad de especulación.
Te recomendamos: ¿Te acuerdas de ‘Luz Clarita’? Esto ha pasado con los protagonistas de la novela a 30 años de su estreno
¿César Évora envía saludos a través de redes sociales?
En un encuentro con la prensa, César Évora contó que hace poco se dio cuenta de que alguien se está haciendo pasar por él en redes sociales para cobrar por saludos. Aclaró que no tiene plataformas y dejó claro que jamás pediría dinero a sus fans para enviar algún mensaje.
“Yo no tengo redes, pero hay alguien que se está dedicando a vender mis saludos. Nunca he vendido un saludo a cada persona que se me acerca; me pide un saludo para su abuelita o su mamá, para su esposa, hija, quien sea. Nunca he cobrado por eso”, declaró.
Aseguró que aprecia demasiado a sus fanáticos y que cualquier persona que lo vea personalmente puede acercarse a él para tomarse fotos y pedirle un saludo.
“Una página dice: ‘Usted me paga y yo le mando un saludo de César Évora’, ¿dónde está el fraude?… yo nunca he cobrado ni un centavo por mandar un saludo y tampoco lo voy a hacer por lo que me resta de vida, yo lo hago con todo gusto”, resaltó.
Cabe mencionar que efectivamente el actor no maneja redes sociales. Los perfiles que se pueden llegar a encontrar son de fans que comparten algunas fotos antiguas y/o material de sus nuevos proyectos.
¿César Évora tiene algún problema de salud?
De origen cubano, César Évora se ha consolidado como uno de los actores más queridos de México. A lo largo de su carrera, han participado en grandes proyectos junto a celebridades de renombre como Victoria Ruffo y Leticia Calderón.
Al menos de forma pública, no se ha reportado que padezca alguna enfermedad grave. En múltiples ocasiones, el histrión ha dicho sentirse muy bien pese a la edad y no tiene intenciones de retirarse del medio artístico.
“Gracias a Dios, soy muy saludable, aunque obviamente ya no es lo mismo, ya no me levanto en dos patas sino en cuatro, pero me levanto. Soy fuerte y quiero seguir aprendiendo de este mundo, mi mente sigue creciendo, sigue expandiéndose”, dijo en su momento.
Mira: César Évora: ''Tengo que mantener a una familia muy numerosa’’