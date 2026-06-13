Pablo Lyle de luto; anuncian la muerte de Jorge Lyle, su padre: ¿Saldrá de prisión para el último adiós?

La familia de Pablo Lyle está de luto. La noche de hoy, sábado 13 de junio, se confirmó la muerte del padre del actor, Jorge Lyle. Esto, tras revelarse el delicado estado de salud del familiar del actor luego de presuntamente sufrir un accidente. Esto sabemos.

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¿Cómo confirmaron la muerte del papá de Pablo Lyle, HOY sábado 13 de junio de 2026?

Luego de que surgieron rumores de que Pablo Lyle podría salir de prisión en Estados Unidos para así viajar a México y acompañar a su padre, quien estaría delicado de salud, la noche de este 13 de junio se confirmó el lamentable deceso de Jorge Lyle.

A través de su cuenta de X, el periodista Raúl Gutiérrez dio a conocer la noticia, la cual no tardó en llenarse de mensajes de apoyo para la familia de Pablo.

Pablo Lyle / Mezcalent

“Falleció esta tarde el señor Jorge Lyle, padre del actor Pablo Lyle. Desde hace varios días, el actor intentaba obtener un permiso humanitario para salir de prisión en Estados Unidos y poder visitar a su padre, cuyo estado de salud se había agravado tras sufrir un accidente”. Raul Gutierrez

“Sin embargo, dicho permiso nunca le fue concedido y, lamentablemente, este mediodía se confirmó el fallecimiento del señor Jorge Lyle”, se lee.

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Falleció esta tarde el señor Jorge Lyle, padre del actor Pablo Lyle. Desde hace varios días, el actor intentaba obtener un permiso humanitario para salir de prisión en Estados Unidos y poder visitar a su padre, cuyo estado de salud se había agravado tras sufrir un accidente.



Sin… pic.twitter.com/BZMrtLUZWs — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) June 14, 2026

¿De qué murió el papá de Pablo Lyle, Jorge Lyle?

En los más recientes reportes se dice que Jorge Lyle presuntamente murió en Mazatlán, Sinaloa. Además, compartieron que perdió la vida tras enfrentar un delicado cuadro de salud. Se especula que presuntamente sufrió un terrible accidente.

Por otro lado, la periodista Inés Moreno compartió que el padre de Lyle había sido diagnosticado con Alzheimer años atrás. Esto presuntamente habría obligado a la familia a mantenerlo bajo cuidado especializado en un centro de asistencia.

Sin embargo, esto no ha sido confirmado por la familia. De igual forma, no se ha revelado más información sobre las causas del fallecimiento.

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Papá de Pablo Lyle estaría grave de salud / Redes sociales/Mezcalent

¿Pablo Lyle pudo despedirse de su padre? La polémica por su permanencia en prisión

Tras confirmarse la muerte de Jorge Lyle, surgió la duda sobre si Pablo Lyle logró verlo por última vez. Hasta ahora no existe información que indique que el actor haya podido salir de prisión para reunirse con su padre durante sus últimos días de vida.

Pablo Lyle cumple una condena en Florida por homicidio involuntario, por lo que cualquier salida de la cárcel requiere una autorización especial. La ley contempla un permiso humanitario conocido como furlough, que puede otorgarse en casos extraordinarios relacionados con familiares directos.

Sin embargo, este beneficio no es automático y está sujeto a varios requisitos, además de la aprobación de las autoridades penitenciarias. En el caso del actor, la situación era aún más complicada porque su padre se encontraba en México, lo que implicaría un traslado internacional bajo estricta supervisión.