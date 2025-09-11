Pablo Lyle ya tiene una certeza para cuando salga de la cárcel, ¡consiguió trabajo!

La vida del actor Pablo Lyle dio un giro drástico en 2019 debido a un altercado de tránsito en Miami que resultó en la muerte de Juan Ricardo Hernández, un ciudadano cubano. Los problemas llegaron cuando la familia del afectado pidió dinero a Lyle a manera de indemnización. Ante a una presunta falta de dinero, Pablo Lyle buscó varias opciones. ¿Qué ha pasado con el actor, ya tiene trabajo?

¿Cuánto dinero pidieron a Pablo Lyle de indemnización por la muerte de Juan Ricardo Hernández?

Una amiga cercana a Pablo Lyle, contó recientemente para TVNotas, que el abogado que representaba a la familia de Juan Ricardo Hernández decidió retirarse del caso y el juez otorgó a los familiares un plazo para presentarse nuevamente ante la corte.

Esta posible demanda por indemnización ha generado preocupación en Pablo Lyle. Dicha amiga nos platicó lo siguiente:

“Cuando ya estaba relativamente tranquilo en una nueva cárcel con menos restricciones y esperando su libertad para finales de 2026 o principios de 2027, ahora resulta que existe la posibilidad de que tenga que enfrentar otro proceso legal por indemnización, que puede ir de 1 a 5 millones de dólares”. Amiga cercana a Pablo Lyle, para TVNotas

Además, contó que todo su círculo cercano se preocupó ante la solicitud hecha por la familia de la víctima, pues sabían lo complicado o “prácticamente imposible” que podía ser juntar esa cantidad de dinero, por lo que el actor buscó opciones de poder hacer dinero.

¿Quién le ofreció trabajo al actor Pablo Lyle?

Pablo Lyle su nombre vuelve a resonar en el mundo del espectáculo, gracias a los recientes comentarios de Juan Osorio, quien ha dejado claro que quiere ser el primero en ofrecerle trabajo al actor.

“Y creo que pronto Pablo esperemos esté fuera, y yo me muero de ganas. Yo creo que soy el primer productor, que espero serlo, de darle trabajo” Juan Osorio

Según el productor, el actor está mostrando una buena actitud prisión, llevando un gran comportamiento que al final del día le está beneficiando.

El interés de Osorio no es reciente. Él mismo ha declarado públicamente que tiene una relación cercana con Lyle y confía en que este episodio difícil será, a la larga, una lección transformadora para su vida y su carrera. “Pablo es mi amigo, creo en él y creo que esta gran experiencia le va a servir mucho para madurar y crecer”, añadió.

¿Pablo Lyle venderá su autobiografía a Netflix para hacer una serie?

Nuestra fuente nos contó que el actor de ‘Mirreyes vs Godínez’, Pablo Lyle, ha estado muy activo mientras se encuentra en la cárcel, asegurando que además de aprender leyes, está escribiendo su autobiografía por la necesidad económica que tiene.

“Este libro abarcaría toda su vida, su experiencia profesional. También, obviamente, la tragedia que lo tiene en prisión, lo que ha aprendido de esta situación”, contó su amiga.

Por otra parte, también reveló que dicho proyecto basado en su biografía, pueda convertirse en una serie que retome todas sus experiencias, por lo que han buscado a Netflix y pueda crearse este proyecto.

“Ahora las editoriales ya no pagan tanto por los libros, ya que las ventas han bajado. Lo que varios de sus amigos le aconsejaron es que, además de la publicación impresa, se haga una bioserie, que es lo que está de moda. Así que ellos ya buscan un acercamiento con Netflix para ofrecerles este proyecto y poder juntar más dinero” Amiga cercana de Pablo Lyle, para TVNotas

Aunque el actor aún debe esperar hasta finales de 2026 o principios de 2027 para salir en libertad, el panorama que lo espera es alentador.

