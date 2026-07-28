Sol León revela la verdadera causa de muerte de su mamá: “Se fue feliz, no sufrió”

Este lunes 27 de julio las redes sociales se llenaron de tristeza y confusión al mismo tiempo. Circulaba con fuerza la noticia de que Lula, la mamá de la empresaria e influencer Sol León, había muerto en un hospital de Culiacán, Sinaloa. Como suele pasar en estos casos, la información se disparó antes de que la propia protagonista pudiera confirmar nada, y fue justo ese silencio inicial el que disparó todo tipo de teorías entre sus seguidores.

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¿Murió la mamá de Sol León? / Redes sociales

¿Quién dio a conocer la muerte de la mamá de Sol León?

La primera en soltar la bomba fue la cuenta de espectáculos conocida como “Reina venenosa”, quien a través de Instagram aseguró que la mamá de Sol León había fallecido esa misma tarde en el hospital Los Ángeles de Culiacán. Según ese primer reporte, la señora ya arrastraba complicaciones de salud desde hacía tiempo.

Durante varias horas, ni Sol León ni nadie de su círculo cercano confirmó o desmintió la información, lo que generó aún más especulación entre los usuarios. Muchos comenzaron a atar cabos con otras señales que la propia influencer había dejado ver en redes. Y es que circulaba también un video de un live de Sol León donde, a mitad de la transmisión, recibía una llamada que describía como importante.

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Reina venenosa informa muerte de la mamá de Sol León

¿Sol León se enteró de la muerte de su mamá en pleno live?

Ese momento, captado por quienes seguían la transmisión en tiempo real, se viralizó casi de inmediato. La reacción de Sol León fue tan notoria que muchos internautas dieron por hecho que ahí fue exactamente cuando le avisaron sobre lo que le había pasado a su mamá.

Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial de que esa llamada haya estado relacionada con la noticia. Todo indica que se trata de una coincidencia de tiempos que la gente terminó por unir con el resto de la historia.

Lo cierto es que, mientras el rumor crecía, Sol León se mantuvo lejos de las cámaras y de sus redes, algo poco común en ella considerando lo activa que suele ser con su comunidad.

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¿De qué murió realmente la mamá de Sol León?

Fue apenas este martes 28 de julio cuando la propia Sol León decidió romper el silencio. A través de un mensaje que retomó la misma cuenta de “Reina venenosa”, la influencer agradeció las muestras de cariño que ha recibido y aprovechó para aclarar una versión que, según ella, se manejó de forma equivocada en medios de Culiacán.

De acuerdo con su propio relato, su mamá no estaba hospitalizada como se llegó a informar, sino que se encontraba en franca recuperación tras una crisis de salud previa. La influencer fue clara al detallar que la muerte se dio de forma repentina, durante un procedimiento médico rutinario.

Sol León “Ella no estaba hospitalizada como los medios de comunicación de Culiacán expusieron la noticia. Mi mamá estaba muy recuperada, mejorando, desgraciadamente sufrió de un paro cardiaco mientras le realizaban sus procedimientos de rutina de tres veces a la semana en el hospital”

Sol León / Redes sociales.

¿Cómo describió Sol León los últimos días de su mamá?

Más allá de aclarar la causa médica, Sol León quiso compartir un mensaje sobre cómo vivió su mamá sus últimos momentos. Contó que Lula había logrado regresar a vivir a su natal Culiacán, algo que llevaba tiempo deseando, y que ahí se encontraba plena.

La influencer también reveló que mantenía comunicación diaria con ella, lo que le permite hoy asegurar que su mamá se fue tranquila y sin sufrimiento, rodeada del lugar que tanto amaba.

“Ella se fue feliz, tranquila; no sufrió, no supo lo que pasó. Me da paz saber que hicimos todo lo que ella nos pidió, estaba feliz y plena al haber regresando a su hogar en Culiacán. Todos los días hablábamos y me lo agradecía, el estar en su tierra”, añadió la ganadora de “La mansión VIP”.

Con este mensaje, Sol León no solo puso fin a los rumores que circulaban desde el lunes, sino que dejó claro el cariño que mantenía con su mamá hasta sus últimos días.