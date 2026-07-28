¿Sol León de luto? Reportan muerte de la madre de la influencer: Se habría enterado durante un en vivo | VIDEO

Durante las últimas horas trascendió en redes sociales que doña Lula, madre de Sol León, presuntamente murió a causa de complicaciones de salud. La noticia ya ha conmocionado a los fans y seguidores de la influencer. ¿Qué se sabe hasta el momento?

¿Murió la mamá de Sol León? / Redes sociales

¿Quién confirmó la muerte de la madre de Sol León?

Durante la madrugada de este martes 28 de julio, cientos de cuentas de espectáculos afirmaban que Sol León había sufrido la muerte de su madre, mejor conocida como Lula.

Una de ellas fue la ‘Reina venenosa’, quien mediante su cuenta de Instagram compartió el siguiente mensaje:

Fallece la mamá de Sol León la tarde de hoy en Culiacán en el hospital Los Ángeles, Como se sabía, su mamá tenía complicaciones de salud. Reina venenosa

Hasta el momento, la información no ha sido confirmada ni desmentida por Sol León , sus familiares o su equipo cercano. Se espera que en próximas horas comparta nueva información.

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¿Sol León sufre la muerte de su madre? / Redes sociales

¿Sol León se enteró de la muerte de su madre durante transmisión en vivo?

Además de los reportes sobre la presunta muerte de la madre de Sol León, en las últimas horas comenzó a viralizarse un video que ha generado todo tipo de interpretaciones.

En la grabación se observa a Sol León realizando una transmisión en vivo cuando recibe una llamada telefónica. Antes de contestar, menciona que se trata de una llamada importante. Tras colgar, su pareja, Alex, entra al lugar y le dice unas palabras al oído.

La reacción de la influencer sorprendió a quienes se encontraban en la transmisión, pues su expresión cambió de inmediato y posteriormente ella cortó su en vivo para poder irse rápidamente.

A raíz de ello, numerosos internautas señalaron que ese habría sido el momento en que recibió una noticia relacionada con su familia. Sin embargo, no existe evidencia que confirme esa versión y todo permanece como rumor y especulación .

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¿Qué problemas de salud tenía la madre de Sol León?

Muchos internautas revivieron el video en el que Sol León se encuentra dentro de La mansión VIP (este año) y lanza un emotivo mensaje a las cámaras, en el cual, se dirige a su madre y asegura que todo estará bien con un trasplante de riñón:

Quiero que cuando yo salga de aquí estés bien repuesta, porque ya va a faltar menos para tu trasplante de riñón y yo voy a tener el suficiente dinero para que te hagan tu cirugía de riñón. Sol León

De acuerdo con versiones recientes, la madre de Sol León habría presentado complicaciones relacionadas con la diabetes, enfermedad que desde hace tiempo afectaba su estado de salud y que, presuntamente, terminó por ocasionar su fallecimiento.

Es importante señalar que estos datos permanecen como reportes sin confirmación oficial.

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