Influencer lucha por la vida de su pareja, tras dar a luz ¡está hospitalizada, ciega y parapléjica! ¿Negligencia?

El creador de contenido mexicano Brandon Hernández, de 26 años, mejor conocido en redes sociales como ‘Soy el May’ y su esposa colombiana, María Fernanda Rodríguez, de 30, se convirtieron en padres de la pequeña María Victoria el pasado 6 de junio . Todo parecía ir de maravilla, pero lamentablemente el influencer denunció que todo se complicó de un momento a otro. “Le dieron un medicamento que le provocó un infarto. Murió 7 minutos. Mafer está en terapia intensiva, con ventilador, grave, peleando por su vida”.

Brandon Hernández, conocido como ‘Soy el May’ / Francisco Mancera, IG @Soy_elmay, @Mafelaverderr

¿Por qué la esposa del influencer ‘Soy el May’ sigue hospitalizada después del parto?

Tras más de 50 días internada, nos cuenta las condiciones en las que se encuentra su pareja. “Ningún doctor me atiende. Mafer está parapléjica. Tiembla y está ciega. De hecho, no se acuerda de cosas que pasaron un día antes (del parto). Me dice: ‘¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Quién eres tú?’. Le he explicado que tenemos una niña y todo lo que ha pasado con ella”.

Cuenta que Mafer sufre ataques sin control: “Últimamente le han dado episodios en los que desconoce a la gente y ataques de ansiedad. Me dice que los doctores son malos, que la quieren envenenar y hasta ha mencionado que yo soy malo”.

A pesar de los síntomas que presenta Mafer, él reveló que, supuestamente, los médicos han hecho caso omiso. “Ningún doctor se acerca a ella. Uno de ellos me comentó: ‘Todos tenemos miedo, porque la CONAMED (Comisión Nacional de Arbitraje Médico) nos tiene en la mira’. Me la quieren dar de alta, pero ¿cómo quieren sacarla? Mi esposa está ciega, parapléjica, trae una traqueostomía y murió por 7 minutos. Nadie quiere dar la cara; sin embargo, no se les olvida mandarme la cuenta del cuarto. Ya se elevó a 3 millones 800 mil. Me duele el corazón”.

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María Fernanda, pareja hospitalizada de ‘Soy el May’ / Francisco Mancera, IG @Soy_elmay, @Mafelaverderr

¿Cuánto dinero debe el creador de contenido ‘Soy el May’ al hospital donde está su pareja?

Al ver la deuda, compartió lo que su abogado le asesoró. “Me dijo: ‘De esto no se va a pagar nada’, y de hecho, se lo comentó al director. Van a investigar todo lo que pasó. Haré lo que sea por Mafer. No me importa endeudarme. Ha sido muy triste llegar a casa, sentir la soledad y el silencio. Me duele ver a mi hija sin su mamá”.

Brandon recordó que María Fernanda le externó su temor antes de ingresar al hospital. “Les voy a ser muy honesto. Antes de entrar, ella tenía mucho miedo. Sobre todo, porque su hermanito falleció. Por eso elegimos un hospital ‘seguro’. Afortunadamente somos una pareja muy positiva”.

“Confío en que saldrá de esta. Le hablo como si fuera una niña chiquita: ‘Mi amorcito’ (voz chiqueada). Eso le emociona muchísimo. Siente ese cariño a través de mi voz. Va mejorando día a día. Levanta sus manitas y dice: ‘Tengo que poder solita’. A veces yo le hago la rehabilitación física. Lo único malo es que después de esos momentos bonitos, le viene una crisis y me desconoce”.

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María Fernanda, pareja de ‘Soy el May’, dio a luz hace semanas / Francisco Mancera, IG @Soy_elmay, @Mafelaverderr / Hay permiso para publicar a la menor

¿El influencer ‘Soy el May’ tomará acciones legales contra el hospital?

Uno de sus deseos es cuidarla con sus propios recursos. “Quisiera sacarla de ese lugar. El hospital me pide que firme una responsiva, y los abogados me dijeron que será bajo mi responsabilidad. Necesito pensar bien qué haré, porque para tenerla en casa debo conseguirle 3 médicos. O tal vez llevarla a otro hospital. Quiero compartirles que las donaciones las ocupo para los abogados y mi hija”.

Finalmente, el creador de contenido habló de la parte legal: “Ya estoy en un proceso legal. Le jefa de todas las fiscalías movió todo y ahora están revisando el caso. Mafer es una mujer fuerte. Siempre ha sido agradecida e incluso en las mañanas escribíamos: ‘Gracias porque tengo un pie izquierdo que me permite ir al baño. Gracias por tener un dedo’. Siento que por eso se está recuperando sola. No saben cuánto disfrutaría dar un abrazo”.

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Acusan negligencia en María Fernanda, pareja de ‘Soy el May’ / Francisco Mancera, IG @Soy_elmay, @Mafelaverderr

¿Qué sucedió exactamente durante el parto de la esposa de ‘Soy el May’?

El nos contó:



“ A mi esposa se le rompió la fuente el 6 de junio y me la traje al hospital San Ángel Inn , un lugar nada barato, pero lo elegimos por seguridad. Tuve la oportunidad de estar en el parto junto a ella. La entregué sana cuando se la llevaron a recuperación”.

, un lugar nada barato, pero lo elegimos por seguridad. Tuve la oportunidad de estar en el parto junto a ella. La entregué sana cuando se la llevaron a recuperación”. “De un instante a otro, las cosas cambiaron. Cuando bajé al piso 2, donde justamente está el quirófano, comencé a ver a personas correr por todos lados . Les pregunté: ‘¿Me puede dar informes?’, y alguien me dijo: ‘Súbete, no es tu paciente’. Al poco tiempo me mencionaron: ‘Discúlpame, sí es María Fernanda’. Me saqué muchísimo de onda”.

. Les pregunté: ‘¿Me puede dar informes?’, y alguien me dijo: ‘Súbete, no es tu paciente’. Al poco tiempo me mencionaron: ‘Discúlpame, sí es María Fernanda’. Me saqué muchísimo de onda”. “El doctor me explicó que Mafer presentó un choque anafiláctico (reacción alérgica grave y muy rápida), se quedó sin respirar alrededor de 7 minutos. Había sido una reacción alérgica al ketorolaco. Me dijo que tenía 45 o 50% de vida . Sus pies estaban inflados, morados y con las uñas disecadas. Nadie me dio explicación de por qué sucedió todo esto. No han querido darme el expediente. Tengo todo grabado ”.

. Sus pies estaban inflados, morados y con las uñas disecadas. Nadie me dio explicación de por qué sucedió todo esto. ”. “El lunes (20 de julio) me enteré de que la CONAMED cerró el caso. Eso se me hizo raro. Por eso busqué a las personas con verdadera autoridad e investigarán no solo al hospital, sino también a ellos”.

“Les diré algo, seguramente pensaron: ‘Son colombianos y no conocen las reglas’. Me han visto como ‘chamaco’ y el director general me amenazó: ‘Aguas con tus redes. No vayas a publicar’. Por eso no decía nada, y cuando vi que me la dejaron sin médico, comencé a hacer esto”.

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Manifestaciones en apoyo de María Fernanda, esposa de ‘Soy el May’ / Francisco Mancera, IG @Soy_elmay, @Mafelaverderr / Hay permiso para publicar a la menor

¿Qué dice Hugo Rodríguez, padre de la joven hospitalizada tras dar a luz?

“Soy papá de María Fernanda. Todo había sido muy bonito el día 6 de junio, hasta las 2 de la tarde que nos dijeron que había la probabilidad de que mi hija se muriera . En ese mismo momento volamos a México. Desde ese día no nos hemos despegado de ella”.

. En ese mismo momento volamos a México. Desde ese día no nos hemos despegado de ella”. “Cuando la vi, la tenían en la unidad de cuidados intensivos. La revivieron de la muerte. Duró varios minutos sin oxígeno . Según el expediente médico, activaron la alarma oro de emergencia hasta después de los 35 minutos. ¿Dónde estuvo el cuidado a la persona que acaba de tener una bebé por cesárea?”.

. Según el expediente médico, activaron la alarma oro de emergencia hasta después de los 35 minutos. ¿Dónde estuvo el cuidado a la persona que acaba de tener una bebé por cesárea?”. “Mafer ha tenido cierta evolución. Ella aún no camina, sigue ciega y tiene una traqueostomía . No puede hablar bien. Encima de todo, este hospital nos dice que la quieren sacar. Exijo que me la devuelvan sana. No se vale que quieran lavarse las manos. Es terrible ver a mi hija tirada en una cama con un montón de conexiones ”.

. No puede hablar bien. Encima de todo, este hospital nos dice que la quieren sacar. Exijo que me la devuelvan sana. No se vale que quieran lavarse las manos. ”. “Conocí a mi nieta a los días de que llegamos, pero me la he pasado más acá (en el hospital). Cuando la vi tuve sentimientos encontrados. Por un lado, tengo un pedacito afuera y otro adentro. Mi hija es una niña buena, espero que nadie llegue a este punto. A las mujeres que quieran venir a este hospital, mejor piénsenlo”.

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