Exparticipante de La voz con cáncer muere tras haber denunciado negligencia médica en clínica: “Asesinos”

Recientemente se confirmó la muerte de Joan Sebastián Alarcón Rozo, exparticipante de “La voz Colombia” y reconocido cantante barranquillero.

En 2023, Joan Sebastián había compartido públicamente su diagnóstico de cáncer, mostrando a sus seguidores la lucha constante por seguir cantando a pesar de las dificultades. Tras más de un año de tratamientos, familiares y allegados confirmaron su muerte, lamentando profundamente la partida del artista.

Lo que ha generado conmoción entre sus seguidores es que, días antes de morir, Joan Sebastián denunció públicamente presunta negligencia médica en la Clínica Portoazul de Barranquilla, donde aseguró haber esperado más de 30 horas para ser atendido pese a su grave estado de salud.

El exparticipante de “La voz” que conquistó al público en el equipo de Ricardo Montaner perdió la vida días después de denunciar una presunta negligencia médica. / Redes sociales

¿Qué enfermedad tenía Joan Sebastian Alarcón, exparticipante de La Voz Colombia que murió?

Joan Sebastián Alarcón tenía cáncer de riñón en etapa avanzada (cáncer de células renales estadio IV), con metástasis peritoneal compatible con carcinomatosis peritoneal, según lo que él mismo compartió públicamente en 2023.

“Hoy sigo aprendiendo. Aprendiendo que soy más fuerte de lo que creía que era, que puedo contigo y con más, aprendí a ver la vida de otra forma y a disfrutarme cada segundo de mi vida, a agradecer por respirar y por estar aquí, ahora, en este momento! Gracias por sacudirme y darme tantas lecciones… Pero ya te quiero FUERA de mi!”, compartió Joan Sebastian el pasado mes de febrero sobre su experiencia con el cáncer.

¿Qué negligencia médica denunció Joan Sebastián, exparticipante de La voz Colombia que murió?

A través de sus redes sociales, Joan Sebastián publicó un mensaje cargado de indignación:

“ASESINOS! CLÍNICA PORTOAZUL BARRANQUILLA, 30 horas esperando por ser atendido en @clinicaportoazulauna en Barranquilla! Teniendo un diagnóstico tan grave y crónico como Cáncer de células renales estadio IV y una reciente metástasis peritoneal compatible con carcinomatosis peritonea”

En la publicación del 13 de octubre, Alarcón relató que pasó “tirado en una camilla oxidada desde las 5:00 hasta las 22:35 sin revisión ni tratamiento de dolor ni cuidados paliativos, gritando y retorciéndose del dolor”.

También señaló que los médicos habrían confundido su diagnóstico de cáncer renal con metástasis con un cuadro de cálculos renales, lo que, según él, empeoró aún más su estado de salud.

“Si algo ocurre en los próximos días dentro o fuera de esta institución, hago responsable a la Clínica Portoazul y a todo su personal médico administrativo”, advirtió el artista en ese mismo mensaje.

El cantante expresó su frustración con el sistema de salud y los servicios que, según él, parecían un “lujo” inaccesible para la mayoría de los pacientes.

¿Qué respondió la clínica acusada de negligencia por Joan Sebastián Alarcón de La voz Colombia que murió?

Ante la polémica, la Clínica Portoazul emitió un comunicado lamentando la muerte del artista y defendió la calidad de su atención:

“Ante la información que ha sido difundida en redes sociales sobre una presunta irregularidad médica en la Clínica Portoazul Auna, queremos expresar en primer lugar nuestras más sinceras condolencias a los familiares del señor Joan Sebastián Alarcón por su lamentable fallecimiento. En Auna, la salud, seguridad y bienestar de nuestros pacientes son y seguirán siendo nuestra máxima prioridad. Rechazamos enfáticamente las afirmaciones que cuestionan la calidad de la atención brindada.”

Finalmente rechazaron las acusaciones en su contra:"Desde su ingreso, el paciente recibió atención integral y oportuna por parte de nuestro equipo médico y de enfermería, cumpliendo con todos los protocolos establecidos de calidad y seguridad del paciente”.

Así respondió la clínica tras ser acusada de negligencia médica. / Redes sociales

¿Quién fue Joan Sebastián Alarcón, exparticipante de La voz Colombia que murió?

Joan Sebastián Alarcón Rozo fue un cantante colombiano y coach de canto conocido por su participación en"La voz Colombia 2012", donde fue elegido para unirse al equipo de Ricardo Montaner.

Lanzó algunos sencillos como “No estás”, “Conquistada”, “Volver a sentir” y su último sencillo “Amor de verano”.

Aunque se mantuvo alejado de los reflectores, seguía compartiendo en redes su música y daba clases de canto.

