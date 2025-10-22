Muere vocalista de La sonora dinamita; la agrupación lanza desgarrador mensaje: “Dejó huella”

La música tropical está de luto. La mañana del 22 de octubre de 2025, los integrantes de La sonora dinamita de Lucho Argain y Xiu García sorprendieron a sus seguidores al anunciar la repentina muerte de su compañero y amigo, el vocalista Toño Peregrino, quien formó parte esencial del grupo en los últimos años. La triste noticia fue confirmada a través de las redes sociales oficiales de la agrupación, donde compartieron un emotivo video y un mensaje de despedida que conmovió a los fans.

¿Cómo anunció La sonora dinamita la muerte de Toño Peregrino en redes sociales?

Fue a través de su página oficial en Facebook donde La sonora dinamita confirmó la meurte de Toño Peregrino, una de las voces más queridas del grupo. En su mensaje, los intérpretes de “Se me perdió la cadenita”, “La cortina” y “Cariño mío” despidieron al cantante con palabras llenas de cariño y reconocimiento a su legado musical.

“Hoy la música tropical está de luto… La sonora dinamita despide con el alma a uno de los más grandes, a un compañero, un amigo y un artista que dejó huella en cada nota, en cada escenario y en cada corazón que tuvo el privilegio de escucharlo” La sonora dinamita

El grupo acompañó la publicación con un video que muestra a Peregrino en pleno escenario, sonriente, disfrutando de su público y mostrando la energía que lo caracterizaba. En otra parte del mensaje, los integrantes destacaron su carisma y talento inigualable, recordándolo no solo como un cantante, sino como una pieza fundamental de su historia.

“Toño Peregrino no fue solo una voz… fue sentimiento, fue entrega, fue alegría pura que iluminaba cada show con su energía inigualable. Hoy el escenario se siente más vacío. Gracias, Toño, por compartir tu talento con nosotros”, añadieron.

¿Cuál fue la causa de muerte de Toño Peregrino, vocalista de La sonora dinamita?

Hasta el momento, ni La sonora dinamita ni los familiares de Toño Peregrino han revelado las causas de su fallecimiento. La noticia fue confirmada únicamente a través de un video y un mensaje publicado en Facebook, donde la agrupación expresó su dolor por la pérdida de su compañero y amigo.

“Gracias, Toño, por compartir tu talento con nosotros, por ser parte de nuestra historia y por hacer vibrar al mundo con tu voz”, se lee en el mensaje que rápidamente se viralizó entre los seguidores de la banda.

Muchos han compartido recuerdos de sus presentaciones, videos y fotos donde se le ve entregado al escenario, siempre con una sonrisa y una energía contagiosa.

¿Cuándo y dónde fue la última presentación de Toño Peregrino con La sonora dinamita?

Aunque no se ha confirmado oficialmente cuál fue su última presentación, los seguidores de La sonora dinamita recuerdan que Toño Peregrino estuvo activo en los últimos meses, participando en giras y eventos junto a la agrupación.

En el video compartido por la banda, se puede ver a Toño hablando sobre su amor por la música tropical y su compromiso con el público. “Dejó huella en cada nota, en cada escenario y en cada corazón que tuvo el privilegio de escucharlo”, escribieron sus compañeros, dejando claro que su legado va más allá de las canciones.

¿Quién fue Toño Peregrino y cómo llegó a La sonora dinamita?

Antes de unirse a La sonora dinamita, Toño Peregrino ya había forjado una sólida trayectoria en la música. Su talento lo llevó a ser vocalista de Los gatos negros y más tarde de Banda de las estrellas, donde su voz potente y su estilo alegre llamaron la atención del público y de colegas del gremio.

En los últimos años, se integró a La sonora dinamita de Lucho Argain y Xiu García, con quienes recorrió diversos escenarios nacionales e internacionales, manteniendo viva la esencia del ritmo tropical colombiano que ha hecho historia en América Latina. Su participación fue clave para atraer a nuevas generaciones al género, combinando la tradición con un toque fresco y moderno.

Además de su talento como cantante, sus seres allegados dijeron que Toño era reconocido por su carácter amable y su cercanía con los fans, quienes solían destacar su humildad en cada presentación o convivencia. Su fallecimiento deja un gran vacío no solo en la agrupación, sino también en el corazón de quienes admiraban su voz y su energía.