La Sonora Dinamita arremete contra Telemundo por usar su imagen sin su consentimiento

‘La Sonora Dinamita’ resaltó que la banda a la que llevaron se “quedó” con los derechos de su nombre mediante un fraude.

Hasta el momento, Telemundo no se ha manifestado sobre este asunto.

Luego de que Telemundo llevara a ‘La Sonora Dinamita’ para que diera un concierto dentro de ‘LCDLF3’, la verdadera agrupación alzó la voz y arremetió en contra de la televisora por usar su imagen sin su consentimiento.

A través de redes sociales, la banda dejó en claro que ellos no se presentaron en el famoso reality y lamentó que la producción hiciera publicidad a costa de su imagen, asegurando que las personas que se presentaron no forman parte de su equipo.

“A pesar de que se está haciendo uso de nuestra imagen para publicitar nuestra supuesta participación en el programa @lacasadelosfamosos.tv en @telemundo Nosotros LA SONORA DINAMITA no nos presentamos en dicho programa”, expresaron.

La Sonora Dinamita lamentó que la producción de Telemundo haya llevado a la falsa agrupación / Instagram: @Chismecitochannel

De acuerdo con su comunicado, el grupo que dio el show se creó en 2010 y obtuvieron los “derechos de su nombre” de forma fraudulenta, por lo que les pidió a sus fans que “no se dejen engañar”.

“Nuestros abogados están trabajando arduamente para terminar con este tipo de agrupaciones que sólo han confundido al público, colgándose de una trayectoria de más de 40 años de trabajo que realizó nuestro director Luchó Argain (qepd) no esa agrupación. Se está haciendo mal uso de nuestra imagen y nuestra música”, indicaron.

Finalmente, reafirmaron que ellos son los verdaderos ‘La Sonora Dinamita’, señalando que cuentan con más de seis décadas de trayectoria.

La Sonora Dinamita pidió a la gente que no se dejara engañar por las falsas agrupaciones que usan su nombre / Facebook: La Sonora Dinamita

Vocalista denuncia fraude por parte de Telemundo

Sandra Itzel, una de las vocalistas de ‘La Sonora Dinamita’, también se manifestó en redes sociales y explicó que Telemundo les había dicho que emplearían un programa pregrabado de la presentación que hicieron en la temporada pasada de ‘LCDLF’.

“El equipo de digital de ‘La Sonora Dinamita’ pregunta acerca de esto y, por parte del programa de ‘LCDLF’, les comentan que van a utilizar un programa pregrabado, iban a utilizar lo que ya estaba grabado de la temporada anterior cuando fuimos a cantar”, apuntó.

Bajo este panorama, recalcó que no tenían problemas con que el reality convocara a la banda que quisiera, incluso si no era “la original”, pero que no era “justo” que usaran su imagen sin su autorización y menos cuando ya existía un trato de por medio.