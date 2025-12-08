Lalo Manzano envía poderoso mensaje tras la muerte de su padre, Eduardo Manzano: “No hay como pagar”

Lalo Manzano rompió el silencio tras la muerte de su padre Eduardo Manzano y compartió un mensaje que tocó a los fans del legendario comediante, revelando detalles del adiós.

¿De qué murió Eduardo Manzano “el Polivoz” y cuándo se confirmó la noticia?

Eduardo Manzano muere a los 87 años el jueves 4 de diciembre de 2025; la noticia se confirmó la mañana del viernes 5 de diciembre a través de un mensaje de su hijo, Lalo Manzano, en redes sociales.

En el velorio, Lalo detalló que su padre “tuvo la muerte del rey”: un paro respiratorio, se fue dormido y resguardado por médicos, enfatizando que no fue un momento caótico.

Incluso se precisó la hora: 23:45 del jueves, según relatos de la familia compartidos con medios.

¿Qué reveló Lalo Manzano en su emotivo mensaje tras la muerte de Eduardo Manzano?

Lalo Manzano reapareció en redes sociales con un video lleno de emoción para agradecer las muestras de cariño tras la muerte de su padre, el actor Eduardo Manzano, mejor conocido como “el Polivoz” y entrañable don Arnoldo en Una familia de diez. En sus palabras, el hijo del comediante dejó claro que el amor del público ha sido “revelador” y que “no hay como pagar” tanto apoyo en este momento de dolor.

Lalo Manzano “Muy buenas noches, espero que estén muy bien. Hago este video para agradecerles a todos los que estuvieron presentes en el proceso que acabamos de pasar en la despedida del fallecimiento de mi papito Eduardo Manzano, muy conocido como Polivoz, Don Arnoldo… No quería dejar pasar la oportunidad de agradecerles y espero pronto volver a conectar con ustedes”

Así fue como agradeció a los fans de su padre y al gremio:

Lalo destacó que su padre fue un hombre “extraordinario, bondadoso e inteligente”, palabras que resonaron entre los fans que crecieron viendo sus personajes icónicos.

En redes el agradecimiento fue recibido con aplausos y palabras de apoyo al hijo del gran actor.



“Te mando un abrazo muy fuerte y mucha luz para tu papi.”

“¡Abrazo fuerte! Dios con ustedes.”

“Mis respetos y admiración para tu señor padre. En paz descanse.”

“Un ícono de México, de verdad. Mi más sentido pésame; que Dios lo reciba y les dé pronta resignación. Abrazos.”

“Mi más sentidísimo pésame. Te abrazo fuerte, fuerte en este tan difícil momento.”

“No hay palabras. Un abrazote.”

Muere Eduardo Manzano, el Polivoz, querido actor y comediante mexicano, a los 87 años; así lo anunciaron / Archivo TVNotas

¿Habrá homenaje para Eduardo Manzano y qué pasará con Una familia de diez y don Arnoldo?

La familia explicó que Eduardo Manzano no era muy dado a homenajes, por lo que no se prevén tributos oficiales más allá de las despedidas de colegas y las dedicatorias en transmisiones.

Sin embargo, Jorge Ortiz de Pinedo anunció que emisiones del fin de semana de “Tú crees” y “Una familia de diez” se dedicarían a su memoria.

Respecto a la serie, se confirmó que el público seguirá viendo a don Arnoldo en la temporada en curso y en la final de 2026, pues Eduardo alcanzó a grabar sus escenas.

Así fue el final de los Polivoces, la dupla cómica del momento en México / Archivo TVNotas / Redes sociales

¿Quién es Lalo Manzano, el hijo de Eduardo Manzano, “el Polivoz”, que conmovió al público tras su muerte?

Lalo Manzano Jr. es actor, comediante y creador de contenido, conocido por seguir los pasos artísticos de su padre, Eduardo Manzano “el Polivoz”, con quien mantuvo una relación muy cercana tanto en la vida personal como profesional. A lo largo de los años ha participado en proyectos de televisión, teatro y plataformas digitales, donde combina humor, actuación y reflexiones sobre su vida familiar. Su presencia en redes sociales lo ha llevado a construir una comunidad fiel, especialmente interesada en las anécdotas sobre su trabajo y en las historias que comparte sobre la convivencia con su padre y el legado del legendario comediante.

Además de su faceta actoral, Lalo ha trabajado como conductor y creador de contenido humorístico, colaborando en producciones independientes, sketches y proyectos de entretenimiento que lo han mantenido vigente en la escena mediática. También se ha involucrado en la preservación del legado de el Polivoz, participando en entrevistas, homenajes y conversaciones públicas sobre la trayectoria de su padre.