¿Eduardo Manzano aparece en la última temporada de Una familia de diez? Jorge Ortiz de Pinedo responde

Eduardo Manzano, ‘el Polivoz’, murió a los 87 años. El primer actor y comediante, recordado por su papel en ‘Una familia de diez’, perdió la vida el jueves 4 de diciembre. La noticia fue confirmada por su hijo, Lalo Manzano, durante la mañana del 5 de diciembre.

De acuerdo con el comunicado que lanzó el hijo de Eduardo Manzano, el actor murió el pasado jueves 4 de diciembre. Sin mencionar las causas, le dedicó unas emotivas palabras de despedida.

“Hoy el escenario de la vida ha bajado el telón. Mi padre, un comediante querido por miles y un ser humano admirado por todos los que lo conocieron, ha partido de este mundo. Su legado no solo vive en los escenarios que iluminó, sino en las personas que transformó con una sonrisa”, manifestó.

Condolencias para la familia de Eduardo Manzano / Captura de pantalla

¿De qué murió Eduardo Manzano y cuál era su estado de salud antes de su muerte?

Lalo Manzano Jr, al revelar que su padre había muerto no reveló la causa de su muerte. En su mensaje no incluyó detalles sobre enfermedades recientes y tampoco mencionó si el actor padecía algo durante los últimos meses.

Sin embargo, en la tarde de su último adiós, en un encuentro con la prensa donde estuvo presente TVNotas, reveló la causa: un paro respiratorio y la muerte de los justos:

“Se nos adelantó, es la ley de la vida, no fue nada caótico, bendito Dios, fue un paro respiratorio, la muerte del rey, se fue dormido, en un hospital resguardado por médicos”, comentó el hijo del actor Lalo Manzano

Cabe destacar que Eduardo no tenía antecedentes de haber tenido una enfermedad crónica. La última vez que había tenido un problema de salud fue en 2021, cuando fue hospitalizado de emergencia por una infección biliar. Afortunadamente, pudo recuperarse y seguir con sus actividades.

Eduardo Manzano / Redes sociales

¿Eduardo Manzano alcanzó a grabar escenas para la última temporada de Una familia de diez?

Jorge Ortiz de Pinedo reveló que el público podrá seguir viendo al abuelo Arnoldo durante lo que resta de la temporada que se transmite cada domingo, así como en la temporada final de 2026. El actor alcanzó a grabar todas sus escenas; sin embargo, llamó la atención que no pudo asistir a la presentación de la temporada, pues ese día se sentía mal.

“La buena noticia es que la gente podrá seguir viendo a Eduardo Manzano. Tenemos 10 u 8 capítulos pendientes en Las estrellas y ya tenemos grabada la temporada número 13, que es la que sigue, que pasará el próximo año. Seguiremos viéndolo en la televisión”, compartió a los medios.

Una familia de diez / redes sociales

Jorge Ortíz de Pinedo anuncia homenaje para Eduardo Manzano en Una familia de Diez

Jorge Ortiz de Pinedo, quien asistió al funeral de Eduardo Manzano y habló de la profunda amistad y admiración que los unía, aseguró que este domingo a las 20:00 horas, en Una familia de diez, se incluirá una pequeña pero significativa dedicatoria al gran actor que marcó a toda una generación con sus personajes: “pocos actores logran impactar así al público”.

“El homenaje será este domingo, pondremos una pleca en el programa, al principio donde mi hijo y su servidor dedicaremos estos programas a Eduardo Manzano”, comentó Jorge Ortiz de Pinedo.

