Viuda de Eduardo Manzano cumple la promesa que le hizo al comediante en su juventud: “Fue muy difícil”

La muerte de Eduardo Manzano deja un gran vacío en Susana López, su viuda. Sin embargo, a pesar del gran dolor que le causa, está tranquila, pues reconoce que el comediante ya descansa en paz.

¿Cuál fue la última voluntad de Eduardo Manzano?

Además, está cumpliendo al píe de la letra con la última voluntad del Eduardo Manzano:

“Cuando éramos jóvenes, me dijo: ‘No quiero que se abra mi féretro ni que me vean muerto. Me van a cremar y deseo que mis cenizas queden con mis papás’”. Susana López

Sus papás están enterrados en el Panteón Jardín de la CDMX: “Posteriormente, ya con calma, voy a hacer el trámite para llevar sus cenizas y ponerlas junto a sus papitos. Fue un gran hijo. Adoraba a sus padres y ellos a él. Fue muy previsor y dejó su testamento y todo arreglado”.

Nos contó su historia de amor: “Duramos 43 años de casados, año y medio de novios y 45 años de estar juntos. Yo fui sobrecargo en una aerolínea y nos conocimos en un vuelo. Nos dimos el teléfono. Cuando regresamos a México nos vimos, empezamos a salir y se fue dando la relación. Al año y medio de novios, nos casamos. Me conquistó su simpatía, su buen humor. Me hacía reír mucho. Le gustaba comer y a mí también. Le encantaba la carne. Coincidíamos en muchas cosas”.

Mira:Eduardo Manzano y Silvia Pinal: Así fue la colaboración que cambió para siempre a Una familia de diez

Viuda de Eduardo Manzano cumple su última voluntad. / Perez y Mancera

¿Cómo fue el último año de vida de Eduardo Manzano, según su viuda, Susana López?

Susana López, viuda de Eduardo Manzano narra que la salud del actor se fue deteriorando poco a poco: “Su último año fue muy difícil. Estuvo en cama desde diciembre de 2024. Su cuerpo empezó a perder fuerza, había que bañarlo y darle de comer. Ya no tenía fuerza en us manos. Él se dejaba querer y que lo mimáramos. Además, tenía marcapasos y angioplastias (procedimiento que abre los vasos sanguíneos estrechos o bloqueados que suministran sangre al corazón). Él era un hombre muy fuerte. Nunca le gustó demostrar que estaba enfermo o débil”.

Recuerda cómo fue su último día. “Entró en un cuadro en que se le empezó a inflamar el estómago, a trasudar, y llamé a la ambulancia de la Asociación Nacional de Actores. Llegamos al hospital y luego, luego lo atendieron. Empezaron hacer todo tipo de estudios y llegaron a la conclusión de que ya no había nada más que hacer. Solo darle algo para que no sufriera, porque se le complicó todo”.

Viuda de Eduardo Manzano cumple su última voluntad. / Perez y Mancera

¿Cuáles fueron las últimas palabras de Eduardo Manzano a su viuda?

La viuda de Eduardo Manzano aseguró que tuvo ‘la muerte de los justos’: “Fue un paro respiratorio. Su saturación de oxígeno ya estaba muy baja. El internista que lo atendió, el doctor Hernández, pidió que le pusieran oxígeno a mayor cantidad para levantarlo, pero ya todo era paliativo”.

Con los ojos cristalinos, evocó las últimas palabras de Manzano. “Me dijo: ‘Te quiero mucho, mi vida’. Estuve ahí con él hasta su último momento”.

“Era un esposo maravilloso, un gran hombre, simpático, alegre, travieso, un gran sibarita, buen hombre, gran amigo, mi cómplice y todo. Un gran artista. Me hacía reír todos los días”. Susana López

El ausente en el último adiós fue Ariel Manzano, hijo menor de Eduardo, quien vive en Monterrey. “No sé por qué motivos no vino”. Sobre cómo se lleva con los hijos de su esposo, añadió: “Me llevo bien con todo el mundo, que no se lleven bien conmigo es su problema (ríe)”.

Hijo de Eduardo Manzano lo despide con mensaje en redes. / Redes sociales

Mira: Muere Eduardo Manzano: la verdad detrás de las frases del abuelo Arnoldo en Una familia de diez

Viuda de Eduardo Manzano agradece el cariño que recibió su esposo de la familia Ortiz de Pinedo

Agradece a Jorge Ortiz de Pinedo, a sus hijos, Pedro y Oscar, a sus respectivas esposas y a todos los de Una familia de diez, por lo que hicieron por el comediante:

“Estoy muy agradecida con toda la familia Ortiz de Pinedo. Lo ayudaron a darle más tiempo de vida con el trabajo. Siempre lo rodearon y apapacharon cuando iba a trabajar. Todo eso lo vivificaba mucho”. Susana López

“A una persona con las discapacidades de mi esposo, que al último sus piernas ya casi no le respondían, le pusieron todas las facilidades para llevarlo y traerlo. Le tuvieron toda la paciencia y amor del mundo. Fue lo mejor que le pudo haber pasado”.

Al inolvidable “Don Arnoldo”, su personaje de la serie ya mencionada, lo seguiremos viendo en pantalla, ya que actualmente está al aire la temporada 12, por Las estrellas, y dejó grabada la temporada 13.

Finalmente, le mandó un emotivo mensaje hasta el cielo al amor de su vida: “Que sea feliz. Que esté tranquilo. Aquí lo recordaremos y vamos a venerar siempre su memoria”.

Viuda de Eduardo Manzano cumple su última voluntad. / Perez y Mancera

¿Quién fue Eduardo Manzano, icono de la comedia mexicana?

Eduardo Manzano formó parte de uno de los dúos más importantes de la TV: “Los Polivoces”, junto a Enrique Cuenca (†).

Entre sus personajes más populares se encuentran:



“El comandante Agallón Mafafas”, “

Gordolfo Gelatino”,

“don Teofilito”,

“El wash and wear”,

“Chon”,

“Doña Paz” y

“Hermano Lelo”.

Estelarizó su propio programa “El show de Eduardo II” (1976-1981).

Participó en películas como “Hijazo de mi vidaza”, “Entre pobretones y ricachones” y “El club de la eutanasia”, entre otras. Además, estuvo en telenovelas, series, programas de comedia y teatro.

Mira: ¿Eduardo Manzano aparece en la última temporada de Una familia de diez? Jorge Ortiz de Pinedo responde