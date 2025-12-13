La viuda de Eduardo Manzano revela cómo repartió la herencia ¡hasta le tocó a actor de Una familia de diez!

La muerte de Eduardo Manzano, figura clave de la comedia mexicana, no solo generó conmoción entre sus seguidores, sino que abrió paso al cumplimiento de las disposiciones que dejó establecidas antes de morir. Su esposa, Susana López, detalló que el comediante dejó instrucciones claras sobre su funeral, así como la forma precisa en la que debían repartirse sus objetos personales.

Eduardo Manzano / Redes sociales

¿Qué dejó estipulado Eduardo Manzano en su testamento?

De acuerdo con Susana López, Eduardo Manzano dejó “todo arreglado”, incluyendo instrucciones precisas sobre su funeral y la disposición de sus pertenencias más queridas. Entre esas decisiones destacó su petición de no ser expuesto en ataúd abierto durante el velorio, misma que ya se cumplió, tal como te contamos en TVNotas. También expresó su deseo de ser cremado y que sus cenizas se coloquen junto a las de sus padres, un trámite que continúa en desarrollo.

En cuanto a la herencia, la viuda no proporcionó cifras ni la lista completa de beneficiarios, pero sí confirmó que Manzano definió cada entrega con claridad. Objetos personales, ropa de distintos periodos de su carrera y artículos con valor sentimental fueron asignados a figuras cercanas a él y a su familia.

Uno de los nombres que más llamó la atención fue el de Ricardo Margaleff, actor con quien compartió pantalla en Una familia de diez. Manzano le dejó una parte importante de su vestuario, incluyendo trajes utilizados en múltiples producciones que marcaron su trayectoria como uno de los comediantes más reconocidos de México.

Eduardo Manzano y Ricardo Margaleff / Captura de pantalla Redes sociales

¿Por qué Ricardo Margaleff fue heredado por Eduardo Manzano?

Ricardo Margaleff mantuvo una relación cercana con Eduardo Manzano y con su esposa. El actor relató en un encuentro con la prensa durante el funeral de Manzano, en el que también estuvo presente TVNotas, que recibió “muchísima ropa de Lalo que he utilizado en algunos proyectos”, agradeciendo el gesto y el vínculo que formaron durante los años en los que coincidieron profesionalmente.

Entre las prendas se encuentran piezas emblemáticas de la época dorada de Manzano en la televisión, mismas que Margaleff ha conservado de manera especial. Incluso formó un pequeño museo en su casa con estos trajes, como una manera de preservar el legado de quien fuera su compañero en la popular serie familiar.

La entrega de estas piezas refleja la confianza y cercanía que la familia Manzano mantenía con Margaleff, quien fue una figura presente durante distintas etapas de la carrera del comediante.

Una familia de diez / redes sociales

¿Qué dijo la familia de Eduardo Manzano tras su muerte?

La noticia de la muerte de Eduardo Manzano fue confirmada por su hijo, Lalo Manzano, a través de redes sociales. En un mensaje compartido al público, informó que el actor había muerto y publicó una fotografía reciente con él. También reconoció la trayectoria de su padre y la huella que dejó en la comedia nacional.

Durante sus declaraciones, el hijo del comediante señaló que su padre fue reconocido por quienes convivieron con él tanto en lo personal como en su carrera artística. La familia se ha mantenido enfocada en cumplir las instrucciones que Manzano dejó en vida, incluida la organización del funeral y la entrega de sus pertenencias.

Por su parte, Susana López recordó cómo inició su relación con el actor hace más de cuatro décadas. Explicó que se conocieron cuando ella trabajaba como sobrecargo, intercambiaron teléfonos y comenzaron a salir. Un año y medio después se casaron y compartieron más de 43 años de matrimonio.

