Muere Gerson Leos, músico de Banda MS: Su viuda reaparece con mensajes tras su aniversario de bodas

La muerte de Gerson Leos, tecladista de la Banda MS, conmocionó al mundo de la música regional mexicana y a los seguidores de la agrupación. El pasado martes 6 de enero de 2026, la banda confirmó la muerte de su integrante a través de sus redes sociales, donde compañeros y fans expresaron mensajes de despedida y condolencias para su familia. Días después del anuncio, la atención se centró en su esposa, la cantante Sarah Holcombe de Leos, quien recientemente rompió el silencio en su cuenta de Instagram.

Te puede interesar: Famoso futbolista muere a los 32 años; se desvaneció tras haber jugado un partido, ¿Qué fue lo que pasó?

IG

¿De qué murió Gerson Leos, músico de Banda MS?

De acuerdo con la información difundida tras su muerte, Gerson Leos murió luego de sufrir un infarto mientras participaba en un partido de beisbol. El deceso ocurrió el 6 de enero, fecha que fue confirmada oficialmente por la Banda MS mediante un comunicado en redes sociales.

La agrupación, conocida por éxitos como “Mi mayor anhelo”, despidió a su pianista con un mensaje en el que destacaron su compañerismo y trayectoria dentro del grupo. Posteriormente, familiares y amigos se reunieron para darle el último adiós al músico, cuya carrera estuvo ligada durante años a una de las bandas más importantes del género.

La noticia generó numerosas reacciones entre colegas de la industria musical y seguidores, quienes utilizaron plataformas digitales para expresar su pésame y recordar el trabajo de Gerson Leos dentro de la Banda MS.

Te puede interesar: Exconductor de Fox Sports anuncia muerte de su padre con emotivo mensaje: “Te extrañaré siempre”

¿Qué mensajes ha compartido la viuda de Gerson Leos, tecladista de Banda MS, tras su muerte?

Tras la muerte del músico, Gerson Leos, su esposa Sarah Holcombe de Leos reapareció en redes sociales, principalmente en Instagram, donde ha compartido diversas historias. En ellas, la cantante ha retomado mensajes enviados por integrantes de la Banda MS, así como por amigos y personas cercanas a la familia.

En varias publicaciones, Sarah Holcombe agradeció las muestras de apoyo que ha recibido durante este periodo. Los mensajes compartidos corresponden a condolencias, palabras de aliento y recuerdos dedicados a Gerson Leos tras darse a conocer su muerte.

Además, la también cantante difundió videos y fotografías que muestran el desempeño del músico en distintas presentaciones, en los que se aprecia su participación como pianista en escenarios junto a la Banda MS. Este material forma parte de los recuerdos que la viuda ha decidido compartir con sus seguidores.

Las historias publicadas también incluyen capturas de mensajes privados y publicaciones de terceros, todas relacionadas con el respaldo que la familia ha recibido luego del fallecimiento del integrante de la banda.

Te puede interesar: C4 Jiménez filtra nuevo video del motociclista arrastrado en Iztapalapa; Imelda Tuñón alza la voz: “lo mataron”

Estas fueron las historias de la esposa de Gerson Leos tras la muerte del músico / Capturas de pantalla

¿Cuál fue el último mensaje que Sarah Holcombe dedicó a Gerson Leos músico de la Banda MS?

Uno de los mensajes dedicados para Gerson Leos, músico de Banda MS, que ha llamado la atención corresponde a una publicación realizada el pasado 27 de diciembre de 2025. En esa fecha, Sarah Holcombe de Leos dedicó un mensaje a su esposo con motivo de su aniversario de bodas.

La pareja celebró 15 años de matrimonio, y la cantante compartió una imagen acompañada de un texto en el que expresó:

“Feliz aniversario amor, te amo, gracias por caminar conmigo estos 15 años y escribir nuestra historia juntos. Vamos por más”. Sarah Holcombe de Leos

La publicación recibió numerosas reacciones y comentarios por parte de seguidores y amigos cercanos, quienes felicitaron a la pareja por el aniversario. Este mensaje se convirtió, con el paso de los días, en uno de los últimos registros públicos que la cantante dedicó al músico antes de su fallecimiento.

A una semana de ese aniversario y tras la confirmación de la muerte de Gerson Leos, Sarah Holcombe ha retomado su presencia digital para compartir tanto recuerdos como mensajes de apoyo recibidos. Hasta el momento, no se ha informado sobre ceremonias públicas adicionales ni comunicados nuevos por parte de la Banda MS respecto al deceso.

Te puede interesar: Muere streamer tras intentar cumplir “reto extremo” en Año Nuevo; responsabilizan a famoso influencer