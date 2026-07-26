Lusito Comunica ¿no apoya que Fede Vigevani entre a La casa de los famosos México? “Día triste”

Tras el anuncio de Fede Vigenani como el decimosegundo habitante de La casa de los famosos México 2026, la noticia parece no haber sido bien recibida por todos sus colegas de Internet, pues un supuesto comentario de Luisito Comunica acaparó la atención de las redes. ¿De qué se trata? ¡Aquí te contamos!

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Fede Vigenani llega a ‘La casa de los famosos México 2026'. / Redes sociales

¿Cómo fue el anuncio de Fede Vigenani como habitante de La casa de los famosos México?

Después de que la producción de La casa de los famosos México difundió las pistas sobre el decimosegundo habitante del reality, se reveló que se trataba de Fede Vigenani, uno de los creadores de contenido que creció en YouTube.

En el breve clip difundido por la producción, se observó una cámara, un aro de luz y una placa de YouTube, elementos que fueron suficientes para que los internautas aseguraran que se trataba de Fede Vigevani, uno de los creadores de contenido con gran audiencia infantil.

Durante su revelación, Fede Vigevani, influencer de origen uruguayo, compartió que el emoji que la identificaba era “el árbol”, ya que era una palabra que mencionaba mucho durante sus inicios en el Internet.

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Decimosegundo habitante confirmado de ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

¿Qué dijo Luisito Comunica de la participación de Fede Vigenani en La casa de los famosos México 2026?

Tras la confirmación de Fede Vigenani como habitante de La casa de los famosos México 2026, se difundió en redes una captura de pantalla de la supuesta reacción de Luisito Comunica. De acuerdo con la imagen, el creador de contenido no estaría de acuerdo con su participación.

“Ay, amigo, espero que te hayan ofrecido, pero muchísimo dinero. Día triste para la resistencia youtubera”, habría dicho Luisito Comunica en redes sociales; sin embargo, cabe recordar que en una entrevista con Maxine Woodside, el influencer dijo que no se trataba de un tema económico.

“Mucha gente piensa que es como: ‘Ah, me pagaron muchísimo’, y la verdad eso no. No es un tema económico, cero”, explicó en el programa Todo para la mujer.

Al momento, Luisito no ha confirmado que la captura sea real, ni se ha pronunciado ante las cámaras a esta polémica.

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¿Quiénes son los habitantes confirmados en La casa de los famosos México 2026?

Pese a que aún faltan tres celebridades por ser reveladas, la producción de La casa de los famosos México 2026 ya dio a conocer a varios participantes, entre los que se encuentran:



Ernesto Laguardia

Karina Torres

Ximena Herrera

Aldo Rendón

Moisés Peñaloza

Cynthia Klitbo

Yahir

Flor Vigna

Masad Al-Tamimi

Arantza Ruiz

Ese Pérez

Fede Vigevani

Brianda Deyanara

Memo Schutz

Yanet García

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