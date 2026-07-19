La casa de los famosos México 2026: ¡Él es el decimosegundo habitante confirmado HOY, domingo 19 de julio!

La casa de los famosos México reveló hace unos días las pistas relacionadas al decimosegundo participante que será revelado la mañana de este 19 de julio. La expectativa continúa creciendo y aseguran que se trata de un importante youtuber. ¿Será?

¿Quién será el confirmado de La casa de los famosos México 2026, HOY 19 de julio? / Redes sociales y canva

¿Quiénes son los habitantes confirmados al momento en La casa de los famosos México 2026?

Hasta ahora, la producción de La casa de los Famosos México 2026 ha revelado a los primeros once participantes que formarán parte del reality. La lista de confirmados está integrada por:



Ernesto Laguardia: Actor y conductor,

Karina Torres: Influencer y miembro del grupo Las Perdidas,

Ximena Herrera: Actriz,

Aldo Rendón: Influencer y consultor de imagen,

Moisés Peñaloza: Actor y modelo,

Cynthia Klitbo: Actriz,

Yahir: Cantante y actor,

Flor Vigna: Influencer, boxeadora y figura del entretenimiento originaria de Argentina,

Massad: Influencer y empresario de ascendencia árabe,

Arantza Ruiz: Actriz y creadora de contenido en plataformas de streaming ,

, Ese Pérez: Influencer, comediante y cantante.

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¿Cuáles son las pistas del decimosegundo habitante de La casa de los famosos México 2026?

Según las pistas que ha revelado la producción sobre la identidad del duodécimo habitante de La casa de los famosos México 2026, todo apunta a que se trata de un influencer de gran popularidad. Entre los objetos que aparecieron en el avance destacan:



Una cámara,

Un aro de luz,

Una placa de YouTube,

Dulces,

Payasos,

Un mundo de caramelo.

Estas señales desataron una ola de especulaciones en redes sociales, donde los seguidores del reality comenzaron a proponer distintos nombres.

Sin embargo, el que más fuerza ha cobrado entre las teorías es el del creador de contenido Fede Vigevani, quien para muchos encaja con las pistas mostradas por la producción.

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Decimosegundo habitante confirmado de ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

¿Quién fue el decimosegundo habitante confirmado en La casa de los famosos México 2026?

Se anunció que la revelación número 12 de La casa de los famosos México 2026 se llevará a cabo la mañana de este 19 de julio, en punto de las 11:28 hrs.

Aunque todo apunta que se trata de Fede Vigevani, otra gran cantidad de internautas asegura que es Eddy Skabeche, otra figura de las redes sociales. ¿Quién fue?

En punto de las 11:28 AM, se confirmó que Fede Vigevani es el habitante número 12 de esta temporada de La casa de los famosos México .

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