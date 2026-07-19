Arantza Ruiz ¿arrasará en los posicionamientos de La casa de los famosos México? Revivien cuando destrozó a Potro

Arantza Ruiz ya es oficialmente la décima confirmada para La casa de los famosos México 2026, y aunque en redes sociales muchos aseguran que le falta carácter para sobrevivir dentro del reality, viejos videos de la actriz están saliendo a la luz y demuestran justo lo contrario: cuando algo no le parece, Arantza no se queda callada. Prueba de ello es el pleito que sostuvo con Luis “Potro” Caballero durante su paso por Las estrellas bailan en Hoy en 2021, donde la tensión entre ambos escaló hasta convertirse en uno de los momentos más comentados de esa temporada.

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Arantza Ruiz fue la décima confirmada de ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

¿Qué pasó entre Arantza Ruiz y Potro Caballero en Las estrellas bailan en Hoy ?

Fue en noviembre de 2021 cuando Arantza Ruiz formó pareja de baile con Luis “Potro” Caballero dentro de Las estrellas bailan en Hoy . El dueto se ganó rápidamente el cariño del público, aunque nunca lograron llegar a la final del concurso, ya que Potro decidió abandonar el reality para tomar otro proyecto de trabajo.

Antes de esa salida, sin embargo, la pareja vivió capítulos llenos de tensión: entre besos, roces y varias discusiones frente a cámaras, Arantza y Potro protagonizaron un vínculo que osciló entre la complicidad y el conflicto abierto.

El desgaste llegó a tal punto que la propia Arantza pidió públicamente un cambio de compañero de baile, señalando que la relación de trabajo entre ambos ya no funcionaba y que las inconformidades eran cada vez más frecuentes.

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Arantza Ruiz y Potro Caballero en Las estrellas bailan en Hoy.

¿Por qué Arantza Ruiz pidió cambiar de pareja de baile en Las estrellas bailan en Hoy?

De acuerdo con lo que se vio en el programa, la mala calificación que recibieron de los jueces habría sido la gota que derramó el vaso para Arantza, quien decidió hacer pública su molestia con Potro Caballero frente a las cámaras.

Con evidente enojo, la actriz explicó los motivos detrás de su decisión: “no llega a su llamado, no llega a los ensayos, cuando es el ensayo está en el celular, alguien que no le interesa en lo que trabaja es alguien sin talento”, comentó molesta.

La chispa que encendió el conflicto fue una ausencia de Potro a uno de los ensayos, situación que Arantza calificó como grave, mientras que el bailarín, por su parte, lo consideraba parte de disfrutar el concurso sin tanta presión.

Arantza fue tajante sobre lo que esperaba de un compañero de baile: “Me empiezo a llevar bien con él y posteriormente él ya por su lado, mejor que me consigan a alguien que sí quiera bailar”, mencionó la joven actriz, dejando claro que ya no veía compromiso de su parte en la dupla.

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Arantza Ruiz y Potro Caballero en Las estrellas bailan en Hoy.

¿Cómo respondió Potro Caballero a los reclamos de Arantza Ruiz en Las estrellas bailan en Hoy?

Ante el enojo de su compañera, Potro Caballero no se quedó callado y respondió con su característico estilo directo, sin filtros. El exintegrante de Acapulco shore reconoció la falta, pero también dejó ver su fastidio ante la actitud de Arantza.

“No, sé, la neta cada quien sus cubas, yo sé que no llegué al ensayo en la mañana, yo me confié, pero creo que tiene muchas ganas de tener otra pareja. Entonces, vamos a darle el gusto de que tenga otra pareja” Potro

Arantza no se quedó atrás y remató con una frase que se hizo viral entre los seguidores del programa: “Si él no quiere bailar conmigo, denle a Potro alguna chica con quién él sí quiera bailar”, reiteró la actriz, insistiendo en que buscaba un compañero más comprometido con la competencia.

Arantza Ruiz y Potro Caballero en Las estrellas bailan en Hoy.

Por su parte, Potro explicó que este tipo de roces son justamente la razón por la que prefiere mantenerse sin compromisos serios: “yo por eso estoy soltero, se toma muy enserio las cosas, sí es una competencia, pero dentro de la competencia tiene que haber diversión y ella es como que siente que está en las olimpiadas”, afirmó el bailarín, marcando una clara diferencia de personalidades entre ambos.

¿Qué dijo Arantza Ruiz sobre el pasado de Potro en Acapulco Shore?

Uno de los momentos más explosivos de esta historia llegó cuando Arantza Ruiz lanzó una frase que rápidamente captó la atención de los espectadores y se convirtió en uno de los comentarios más recordados de aquella temporada.

La actriz criticó algunas actitudes del influencer y utilizó su pasado en Acapulco Shore como referencia para responderle durante una discusión.

Fue entonces cuando soltó la frase que hoy vuelve a circular en redes sociales tras su confirmación en La casa de los famosos México 2026.

“Dice que no baila reguetón porque tiene porte, compañero, saliste de Acashore”. Arantza Ruiz

El comentario no pasó desapercibido debido a que Potro alcanzó gran popularidad gracias a Acapulco shore, uno de los realities más polémicos de la televisión de entretenimiento en Latinoamérica, el cual ha sido la causa de que muchos proyectos se le han venido abajo, como MentiDrags, dicho por el mismo.

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Luis Potro Caballero revela que casi estuvo en el musical, pero lo sacaron / YT / IG

¿Arantza Ruiz y Potro se besaron?

Curiosamente, pese a las constantes diferencias y discusiones, Arantza Ruiz y Potro también protagonizaron uno de los momentos más comentados de Las estrellas bailan en Hoy: un beso en plena transmisión.

En aquella etapa de la competencia, ambos decidieron interpretar una sensual bachata con el tema El papel parte 2 de Romeo Santos. Los jueces habían señalado previamente que les faltaba conexión, por lo que buscaron demostrar mayor química frente al público.

La tensión entre ambos quedó reflejada durante toda la coreografía, llena de miradas y acercamientos que llamaron la atención de los conductores y espectadores.

Tras finalizar la presentación, Galilea Montijo preguntó directamente: “¿Y el beso?”. La reacción fue inmediata. Potro se acercó a Arantza Ruiz y la besó brevemente en los labios, provocando risas y sorpresa entre todos los presentes.

Incluso, antes de ese momento, el influencer había reconocido que sentía atracción por la actriz, mientras que ella comentó con humor: