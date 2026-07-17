La casa de los famosos México 2026: ¡Él es el décimoprimer habitante confirmado HOY, viernes 17 de julio!

Ya son 10 de los 15 habitantes confirmados de La casa de los famosos México 2026 y, como era de esperarse, cada revelación ha provocado una ola de especulaciones entre los seguidores del reality. Sin embargo, el posible habitante número 11 es el que más conversación ha generado, pues las pistas compartidas por la producción parecían apuntar claramente hacia una figura conocida por su presencia en redes sociales, su cercanía con la música regional mexicana y su personalidad fiestera. ¿Será el nuevo favorito?

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¿Quiénes son los habitantes confirmados para La casa de los famosos México hasta HOY, viernes 17 de julio?

Según dijo Rosa María Noguerón, productora del programa, habrá un total de 15 habitantes para la nueva temporada de La casa de los famosos México. Hasta ahora, solo se han revelado a diez, quienes son:



Primer habitante: Ernesto Laguardia, actor y conductor.

Ernesto Laguardia, actor y conductor. Segunda habitante: Karina Torres, influencer e integrante del clan ‘las Perdidas’.

Karina Torres, influencer e integrante del clan ‘las Perdidas’. Tercera habitante: Ximena Herrera, actriz.

Ximena Herrera, actriz. Cuarto Habitante: Aldo Rendón, influencer y asesor de imagen.

Aldo Rendón, influencer y asesor de imagen. Quinto habitante: Moisés Peñaloza, actor y modelo.

Moisés Peñaloza, actor y modelo. Sexta habitante: Cynthia Klitbo, actriz.

Cynthia Klitbo, actriz. Séptimo habitante: Yahir, cantante y actor.

Yahir, cantante y actor. Octava habitante: Flor Vigna, influencer y boxeadora de origen argentino.

Flor Vigna, influencer y boxeadora de origen argentino. Noveno habitante: Massad, influencer y empresario de origen árabe.

Massad, influencer y empresario de origen árabe. Décima habitante: Arantza Ruiz, actriz y streamer.



Mucho se ha especulado sobre el número final de habitantes que tendrá La casa de los famosos México 2026. Aunque la producción ha manejado una cifra oficial, entre los seguidores del programa cobra fuerza la teoría de que serán 16 participantes, pues en temporadas anteriores se guardó una sorpresa para el día del estreno. Incluso Flor Vigna y Arantza Ruiz habrían dejado escapar que la lista se completa con 16 y no 15 como se dijo en un principio.

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¿Qué pistas dio la producción sobre el décimo habitante de La casa de los famosos México 2026?

Entre las pistas del decimoprimer habitante de ‘La casa de los famosos México 2026' están:



Una motocicleta

Unos lentes

Una mochila

Bebidas alcohólicas

Un celular

Un aro de luz

¿Es ese Perez el décimo primer habitante de La casa de los famosos México 2026?

Ese Pérez se convirtió rápidamente en el principal candidato para ocupar el lugar del habitante número 11 de La casa de los famosos México 2026. Las pistas compartidas por la producción llevaron a los fans a identificar al influencer y a relacionarlo de inmediato con el reality.

La teoría tomó fuerza por la presencia de una motocicleta, bebidas preparadas y referencias al regional mexicano. Además, muchos usuarios señalaron la cercanía de Ese Pérez con Eduin Caz y vincularon algunas de las pistas con su popular canción “Pídete una miche”.

Sin embargo, la conversación dio un giro cuando las pistas desaparecieron de las cuentas oficiales del programa. Esto desató rumores sobre una supuesta baja del influencer tras recibir críticas en redes, aunque hasta ahora no existe ninguna confirmación oficial y todo sigue siendo mera especulación.

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YT: ADJORI

¿Quién es Ese Pérez, tiktoker amigo de Eduin Caz?

Ese Pérez, nombre artístico de Jesús Ángel Pérez, es un creador de contenido, cantante y comediante originario de la Ciudad de México que logró construir una sólida comunidad en redes sociales gracias a sus videos de humor. Su contenido suele retratar situaciones del día a día que viven miles de personas en la capital, desde los trayectos en transporte público hasta escenas típicas de la vida en los barrios populares.

Además de su faceta como influencer, Ese Pérez también ha incursionado en la música. Uno de sus mayores éxitos es “Pídete una miche”, tema que acumuló millones de reproducciones y se volvió tendencia en plataformas como TikTok y YouTube. A lo largo de su carrera también ha colaborado con figuras del género urbano como Yeri Mua, Bellakath y El Bogueto, ampliando su alcance entre el público joven.

Su popularidad en redes sociales es una de las razones por las que su nombre ha sonado con fuerza para La casa de los famosos México 2026. Actualmente suma más de 5 millones de seguidores en TikTok, cerca de 1.5 millones en Instagram y una importante comunidad en YouTube, donde comparte contenido de entretenimiento y música.

A lo largo de los años, el influencer también ha presumido su cercanía con personalidades como Karely, Santa Fe Klan, Wendy Guevara, Luis R. Conríquez, Westcol, Luisito Comunica. Sin embargo, una de las amistades que más ha llamado la atención es la que mantiene con Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, con quien suele aparecer en fotografías, videos y reuniones desde hace varios años.

Él es el décimo habitante confirmado de ‘La casa de los famosos México 2026

Por ahora, todas las dudas y especulaciones se resolverán este viernes, cuando finalmente se revele la identidad del habitante número 11 de La casa de los famosos México 2026.

El anuncio está programado para las 8:28 de la noche y será transmitido a través de los canales oficiales de Televisa y las redes sociales del reality.

