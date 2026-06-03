Captan a Eduin Caz sin casco en moto en CDMX; redes explotan por imprudencia, ¿lo multaron? VIDEO

La visita de Eduin Caz a la Ciudad de México no solo estuvo marcada por la promoción de los próximos conciertos de Grupo Firme en el Estadio GNP. El cantante también terminó en el centro de la conversación en redes sociales luego de que se difundiera un video donde aparece viajando en motocicleta sin casco por calles de la capital.

Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en Instagram y otras plataformas, donde miles de usuarios reaccionaron al ver al intérprete de regional mexicano desplazarse en una motocicleta sin portar el equipo de seguridad que exige el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.

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Eduin Caz reveló que su hijo mayor estuvo hospitalizado / Captura de pantalla

¿Por qué Eduin Caz fue captado sin casco en una motocicleta en la CDMX?

Hace unos meses, Eduin Caz estuvo al borde de la muerte tras un problema con el avión en el que viajaba. Ahora, vuelve a dar de qué hablar, luego de que un video compartido por el influencer y creador de contenido Ese Pérez, uno de sus amigos cercanos, generara todo tipo de comentarios en redes.

Las imágenes muestran a Ese Pérez conduciendo una motocicleta mientras Eduin Caz viaja como copiloto. Lo que llamó la atención de los internautas es que ninguno de los dos utiliza casco de seguridad mientras recorren la Avenida Chapultepec.

La grabación fue publicada con la frase “Tres metros sobre el cerro”, una referencia humorística a la famosa película española “Tres metros sobre el cielo”, protagonizada por Mario Casas.

Aunque algunos usuarios tomaron la situación con humor, otros cuestionaron que tanto el influencer como el cantante ignoraran una de las medidas básicas de seguridad para quienes utilizan motocicletas.

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¿Eduin Caz pidió disculpas por circular sin casco en la Ciudad de México?

Aunque el video desató críticas por el riesgo y la infracción, Eduin Caz guardó silencio y fue Ese Pérez quien salió a dar la cara con una respuesta que encendió aún más la polémica.

“Ya sé que dicen del casco pero salimos de las luchas bien rápido y solo fue para llegar a su camioneta de eguin donde yo tenía mi casco guardado de antemano chin***n a su madre y que les importa aykhee jajaja” Ese Pérez

Sin embargo la risa se les borró cuando la esposa de Eduin los regañó:

¿Quién es “Ese Pérez”, el amigo de Eduin Caz que aparece en el video?

Detrás del nombre que hoy está en tendencia se encuentra Jesús Ángel Pérez, mejor conocido como Ese Pérez o “el Roro”, influencer, comediante y cantante mexicano que ha construido una carrera marcada por su estilo irreverente.

Desde 2021, Ese Pérez ha tenido presencia en programas de TV Azteca y Televisa, además de colaborar con figuras virales como Yeri MUA, Bellakath y el Bogueto.

Uno de sus mayores éxitos es el tema “Pídete una miche”, que se volvió viral en TikTok gracias a su ritmo pegajoso y a los miles de usuarios que lo utilizaron en sus videos.

Su contenido mezcla humor, música y situaciones absurdas, lo que le ha generado tanto seguidores fieles como detractores.

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¿Cuál es la multa por no usar casco en moto en CDMX?

Más allá del escándalo de Eduin Caz, el tema tiene implicaciones legales. El reglamento de tránsito de la CDMX establece que el uso de casco certificado es obligatorio para todos los motociclistas y acompañantes.

Para cumplir con la norma, el casco debe contar con certificaciones como DOT, ECE o SNELL y tener características específicas como armazón rígido, sistema de retención, relleno amortiguador y visor resistente.

En caso de no portar casco, la sanción puede ir de 10 a 20 UMA, lo que equivale aproximadamente a una multa de $1,173.10 a $2,346.20 pesos.

Pero eso no es todo: también se pueden aplicar otras medidas como:

