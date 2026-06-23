Grupo Firme de luto; integrante anuncia lastimosa muerte y Eduin Caz se despide: “Vuela alto, madre mía” FOTO

Las redes sociales están de luto. Este martes 23 de junio una noticia desgarradora sacudió a Grupo Firme y a su integrante, Abraham Luna, quien dio a conocer la lastimosa muerte de un ser querido. ¿Qué pasó? Te contamos.

Grupo Firme, lamentable pérdida para el grupo / Facebook: Grupo Firme

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¿Qué familiar de Abraham Luna, integrante de Grupo firme, murió en mayo?

El luto no es nuevo para la familia de Abraham Luna. Fue el pasado 30 de mayo de 2026 cuando se dio a conocer la devastadora noticia de la muerte de su padre.

En aquel momento, la agencia TJ Comunica hizo un comunicado oficial expresando sus condolencias y deseando “pronta recuperación” ante la partida del miembro de la familia Lagunas, un golpe que dejó al cantante en duelo.

Asimismo, él le dedicó un mensaje en redes:

Abraham Luna despide a su padre / Redes sociales

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Grupo Firme / Mezcalent

¿Qué familiar de Abraham Luna, integrante de Grupo Firme, murió en junio de 2026?

Menos de un mes después de haber enterrado a su papá, se confirma otra lastimosa noticia: falleció la señora Adela, madre de Abraham Luna.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el músico le dedicó un desgarrador mensaje.

Gracias madre mía por todo, eternamente agradecido por tantas enseñanzas y lecciones, a tu manera y a tu posibilidad nos sacaste adelante y nunca hubo un no para tus hijos, mi guerrera el cancer te arrebata de mi vida y entender la voluntad de Dios es algo que nos toca a tus hijos, descansa mi Reyna luego nos vemos te amo Abraham Luna en redes sociales

El integrante de Grupo Firme, Eduin Caz, escribió en los comentarios de la publicación donde Abraham Luna despide a su mamá lo siguiente: “Vuelta alto madre mía. Esta por demás decirle que asquito estoy como su hermano mi sangre”.

Eduin Caz mensaje de apoyo a Abraham Luna.png / Redes sociales

¿De qué murió la mamá de Abraham Luna, integrante de Grupo Firme?

La causa de su partida ha conmocionado a todos, pues el famoso reveló que su madre murió tras una larga lucha contra el cáncer. En su publicación de redes sociales, Abraham Luna escribió: “mi guerrera, el cáncer te arrebata de mi vida”.

En un mensaje, su esposa Daniela aseguró que su suegra ya descansa junto al “amor de su vida”, hablando de su esposo fallecido en mayo, mientras que otras figuras han mostrado mensajes de apoyo ante este doble luto que mantiene a Abraham Luna en duelo.

Suegra me deja sin palabras, pero se que ahora ya estará descansando junto al amor de su vida. Desde los 14 años juntos mi mayor ejemplo fue y serán hasta el fin juntos y con eso me quedo sin importar nada, pero juntos. Se que ahora ya estará descansado después luchar tanto por todos nosotros descanse en paz aquí le cuido a su gordo bello diría usted Daniela Landin en redes sociales

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¿Quién es Abraham Luna, integrante de Grupo Firme?

Para quienes siguen el fenómeno del regional mexicano, Abraham Luna es la pieza clave y la segunda voz de Grupo Firme, la agrupación que ha revolucionado la música mexicana y conquistado los escenarios más grandes del mundo.

Al lado de estrellas como Eduin Caz, Luna es un referente del regional mexicano, y vive una carrera llena de éxitos que hoy se ve sumergida por la tragedia personal más profunda que un hijo puede enfrentar.