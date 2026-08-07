¿César Gastélum y Ana Gastélum son hermanos? Destapan verdadera relación tras muerte del influencer

Han pasado varios días desde el trágico asesinato de César Gastélum, influencer sonorense, a los 24 años. En medio de las dudas sobre el crimen, ha surgido el nombre de Ana Gastélum. Diversos medios han reportado que son hermanos, pero, ¿realmente es cierto? Te contamos toda la verdad.

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César Gastélum murió el 4 de agosto de 2026 / Redes sociales

¿Quién es César Gastélum y cómo asesinaron al influencer?

La muerte de César Gastélum ocurrió el pasado 4 de agosto. El joven estaba haciendo una transmisión en vivo a las afueras de un restaurante de comida rápida. En algún punto, una motocicleta se estacionó frente a él y uno de los tripulantes, sin mediar palabras, le disparó en la cabeza para después huir del lugar.

Alejandro Fierro, su hermano y otro amigo, quienes estaban presentes al momento del hecho, quedaron en estado de shock. Ellos resultaron ilesos, por lo que se especuló que Fierro había orquestado el crimen. El creador de contenido negó todo.

“Solo me iba a acompañar a grabar y nos prestó su app para grabar, y salió que él y yo éramos los ‘pone dedos’. No se me hace justo que mi hermano esté pasando por eso, con miedo de salir por sus acusaciones ignorantes”, manifestó.

Por otra parte, las autoridades ya abrieron una carpeta de investigación para dar con los responsables. Hasta ahora, no hay detenidos por los hechos. En tanto que ya se entrevistaron a los testigos del hecho.

En redes sociales, también se ha teorizado que el asesinato de César se debió a supuestos nexos con el crimen organizado. No obstante, nada de esto ha sido confirmado hasta el momento.

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Así murió César Gastélum / Redes sociales

La verdadera relación entre César Gastélum y Ana Gastélum

Muchos han asegurado que César Gastélum y Ana Gastélum son hermanos. Esto, solo por el simple hecho de que comparten el mismo apellido. Sin embargo, Ana usó sus redes sociales para aclarar qué relación tiene con el hoy occiso.

La influencer lanzó un mensaje en redes sociales diciendo que lamenta mucho el deceso de César, pero dejó claro que no es su familiar. Incluso admitió que nunca lo conoció, por lo que pidió a la gente que dejara de relacionarlos.

“Mis condolencias para la familia del joven que se dice que era mi hermano, pero NO era mi familiar. No toda la gente que tiene el mismo apellido es familia”. Ana Gastélum

Al menos de manera oficial, se desconoce la identidad de los familiares de César. Lo único que se sabe de sus allegados es que su padre murió hace algunos años.

Ana Gastélum desmiente ser hermana de Ana Gastélum / Redes sociales

¿Quién es Ana Gastélum, a quien señalaron como supuesta hermana de César Gastélum?

Ana Gastélum es una creadora de contenido y modelo originaria de Culiacán, Sinaloa. Tiene 29 años. Tiene cinco millones de seguidores en su Instagram. Hace algunos años, su nombre fue tendencia en redes sociales por la supuesta muerte de su pareja, Kevin Castro, hermano de Markitos Toys, en 2025.

En aquel entonces, se dijo que Castro había fallecido en un ataque armado. Sin embargo, la información se desmintió al poco tiempo.

En sus plataformas, suele compartir fotos de sus proyectos y los lujos de los que goza. Muchos han especulado que, presuntamente, tiene nexos con el crimen organizado. No obstante, esto jamás ha sido confirmado.

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