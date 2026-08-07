Filtran VIDEO de los restos de César Gastélum: así luce el lugar donde fue asesinado el influencer

Otra vez las redes sociales se convirtieron en el escaparate de una tragedia: horas después de que César Gastélum fuera acribillado mientras transmitía en vivo, comenzaron a circular videos y fotografías del sitio exacto donde perdió la vida. Veladoras encendidas, el pavimento marcado por el ataque y la Fiscalía de Sinaloa a unos cuantos metros de distancia son parte de las imágenes que hoy no dejan de compartirse.

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¿Cómo luce el lugar donde fue asesinado César Gastélum?

El punto exacto donde interceptaron a César Gastélum está en la salida del Drive thru de un KFC ubicado en el Desarrollo urbano tres ríos. Ahí fue donde dos sicarios en motocicleta lo alcanzaron.

Familiares y seguidores del creador de contenido llegaron al lugar apenas se conoció la noticia. Sobre el mismo pavimento donde cayó, dejaron veladoras encendidas como una especie de altar improvisado.

Las imágenes que circulan en X y otras plataformas muestran justamente eso: las flamas de las veladoras contrastando con las marcas de líquido vital que dejó el ataque armado en la zona. El sitio, según reportes, conservaba también rastros visibles de lo ocurrido esa noche.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, junto con la Policía Estatal y el Ejército Mexicano, acordonó el área para las diligencias periciales correspondientes. El cuerpo del influencer fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

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¿Qué pasó con el cuerpo de César Gastélum después del ataque en Culiacán?

Después de que César Gastélum fue asesinado a balazos, su cuerpo quedó en el estacionamiento mientras la zona era asegurada por las autoridades. Las imágenes que comenzaron a difundirse posteriormente muestran el área acordonada y la presencia de elementos de seguridad alrededor del sitio.

El influencer vestía una chamarra naranja y pantalón negro durante la transmisión. En los registros que circularon después del ataque también se observa la intervención de servicios de emergencia y el operativo desplegado en el lugar.

Posteriormente, los restos de César Gastélum fueron trasladados al Servicio Médico Forense para realizar la necropsia correspondiente, como parte del procedimiento posterior a un homicidio.

No hay detenidos por la muerte de César Gastélum / Redes sociales

La difusión de imágenes del cuerpo y de la escena provocó una fuerte reacción entre usuarios de redes sociales. Ante ello, el caso volvió a colocarse entre los temas más comentados, especialmente por la manera en que ocurrió el ataque y porque quedó parcialmente registrado durante una transmisión.

Hasta ahora, el móvil del asesinato de César Gastélum no ha sido esclarecido públicamente. Autoridades investigan el caso y buscan establecer qué provocó el ataque contra el creador de contenido.

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