¿Por qué asesinaron al influencer César Gastélum? Abogado penalista destapa posible motivo: “Hay antecedente”

La muerte del influencer sonorense César Gastélum sigue causando conmoción. Y es que el joven, al igual que Valeria Márquez, fue asesinado durante una transmisión en vivo. A raíz de las especulaciones que ha generado el caso, un abogado penalista destapa el posible motivo del crimen. Te contamos lo que dijo.

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César Gastélum fue asesinado / Redes sociales

¿Cómo fue el asesinato del influencer César Gastélum?

Durante la noche del pasado 4 de agosto, el influencer César Gastélum y unos amigos realizaban una transmisión en vivo a las afueras de un restaurante de comida rápida. En algún punto, vieron pasar una motocicleta con dos tripulantes. Si bien admitieron sentir algo de miedo, decidieron continuar con su dinámica.

A los pocos minutos, el vehículo se les acercó, estacionándose frente al creador de contenido. Sin mediar palabras, el conductor le disparó en la cabeza con un arma corta, dejando a los presentes completamente anonadados.

La policía llegó a la escena solo para confirmar el deceso del joven. Aunque en redes sociales ha circulado la presunta identidad de los responsables, no se han reportado detenidos. En tanto que la fiscalía dijo haber abierto una carpeta de investigación para dar con los culpables y esclarecer más el caso.

Alejandro Fierro, uno de los testigos del hecho, se dijo muy dolido por el deceso de su “amigo”. Admitió no entender la razón del crimen y expresó lo mucho que lo extrañará.

“Estoy destrozado, compadre, ¿por qué me dejaste? Te amo. No me lo creo y no te lo merecías. No entiendo la situación ni creo que la vaya a entender. Dios te tenga en su santa gloría y que se haga justicia por ti; yo no sé qué haré con mi vida sin ti y con todo esto que me está pasando, no se lo deseo a nadie”, expresó.

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¿Quién era César Gastélum? / Redes sociales

Abogado penalista habla sobre la muerte del influencer César Gastélum

En una reciente entrevista, el abogado penalista César Gutiérrez Priego abordó el asesinato de César Gastélum. Desde su perspectiva, considera que todo tuvo que ver con el contenido que el influencer compartía en redes sociales.

“Hay un antecedente, para aquellos que ubican un poco de este tipo de influencers que hablan de narcocultura… Este personaje en específico, al principio apoyaba a una de las facciones del cártel”, indicó.

Supuestamente, Gastélum apoyaba a cierto grupo criminal, pero después “cambió de bando”, lo que habría provocado el enojo en algunas personas. Según dijo el abogado, una de las líneas de investigación sería justamente esto.

“Posteriormente, él cambió esta visión que tenía, empezó a utilizar un sombrero, empezó a hacer señalamientos de que él ya apoyaba a la gente del sombrero. Además, ha habido mensajes en diferentes redes sociales y cuentas que tienen que ver con esta narcocultura y de todos aquellos influencers que de la noche a la mañana empezaron a aparecer de algunos años para acá y se les ligaba con estos grupos criminales”. Abogado penalista, César Gutiérrez Priego

Mencionó que el “error” del joven habría sido compartir videos apoyando a un grupo y desacreditar a otro: “En este caso, este personaje primero apoyaba a una facción, posiblemente empezó a apoyar a la otra y por eso también el mensaje fue en una transmisión en vivo para ser muy claro”, resaltó.

¿Influencer César Gastélum pudo evitar su asesinato?

Algo que ha llamado mucho la atención es que el asesinato de César Gastélum se produjo casi un año después de su regreso a las redes sociales. En 2025, el joven pasó varios meses ausente de internet y volvió con un video revelando las razones.

Con semblante serio, César confesó que estaba lidiando con una fuerte depresión tras la muerte de su padre y una ruptura amorosa. Indicó que su tristeza era tan fuerte que hasta pensó en retirarse del mundo digital, pues sentía que “había tocado fondo”. Señaló que pudo recuperarse con la ayuda de la terapia y la religión.

Tras su muerte, muchos consideraron que, si realmente se hubiera alejado de las redes, tal vez podría haber evitado su muerte.

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